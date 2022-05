BIOSYNEX SA: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE THERADIAG DU 5 MAI 2022

BIOSYNEX SA

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de THERADIAG du 5 mai 2022 Nominations de MM. Larry ABENSUR, Thomas LAMY et Thierry PAPER en qualité de nouveaux administrateurs BIOSYNEX annonce que l?assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de THERADIAG réunie le jeudi 5 mai 2022 jour a nommé Larry ABENSUR, PDG de BIOSYNEX, Thomas LAMY et Thierry PAPER, Directeurs généraux délégués en qualité d'administrateurs. M. Pierre MORGON a également été nommé pour un nouveau mandat d'administrateur. A l?issue de cette assemblée générale, le Conseil d'administration de THERADIAG désormais composé de quatre membres, s?est réuni et a nommé M. Pierre MORGON en tant que Président du Conseil d?administration. Prochaine publication : Chiffre d?affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ CONTACT Larry Abensur

