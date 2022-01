BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: BIOSYNEX ANNONCE LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE LA BRANCHE SANTE HUMAINE DE LA SOCIETE ENALEES



03-Jan-2022 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse Strasbourg, le 3 janvier 2022, 18 h 00 BIOSYNEX annonce LA FINALISATION DE L'ACQUISITION de la BRANCHE SANTE HUMAINE DE LA société enalees Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 23 novembre 2021, BIOSYNEX informe la communauté financière de la réalisation définitive en date du 29 décembre 2021 de l'acquisition de la branche santé humaine de la société Enalees, société spécialisée dans le développement et la fabrication de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme. ENALEES est spécialisée dans les applications vétérinaires et a également collaboré avec d'autres industriels à l'occasion de la pandémie au COVID-19 pour développer un test de détection de l'ARN du SARS-CoV-2 par amplification isotherme, validé avec le concours de l'INSTITUT PASTEUR (www.pasteur.fr). Cette acquisition est stratégique pour Biosynex car elle comprend un transfert de technologie permettant à terme à BIOSYNEX de développer et produire sur son site de Strasbourg des tests de diagnostic basés sur l'amplification isotherme de l'ADN d'agents infectieux (virus, bactéries et parasites) réalisables au coup par coup en environ trente minutes. Biosynex prévoit de déployer cette technologie sur un large panel de paramètres infectieux. Un développement est actuellement en cours en néonatologie et d'autres le seront prochainement dans le domaine des infections tropicales et respiratoires. Ces tests seront principalement destinés à une utilisation dans les laboratoires satellites disposant d'un équipement réduit ou dans les laboratoires hospitaliers d'urgence. L'acquisition est accompagnée de l'octroi par ENALEES à BIOSYNEX d'une promesse de licence d'utilisation d'un système d'extraction sur filtre développé par ENALEES et qui fait actuellement l'objet d'une demande de brevets dans plusieurs territoires. Cette acquisition a été intégralement réalisée en numéraire et sera accompagnée de paiements échelonnés en fonction de l'avancée du transfert de technologie. Prochaine communication : chiffre d'affaires annuel 2021 le jeudi 20 janvier 2022 La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos d'ENALEES Créée en 2015, Enalees emploie une vingtaine de collaborateurs. La société développe et commercialise une solution de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme utilisable pour détecter douze maladies infectieuses équines, parmi lesquelles la Borrelia (agent de la maladie de Lyme) ou encore la grippe équine. Après trois ans de commercialisation en France, 80% des cliniques vétérinaires équines se sont déjà équipées de la solution ENALEES. La société a lancé il y a six mois dix nouveaux tests à destination des maladies canines et félines, faisant d'ENALEES le leader sur le marché français du diagnostic moléculaire rapide vétérinaire. Son catalogue est disponible en Europe et bientôt en Amérique du Nord. Enalees a récemment déménagé dans des nouveaux locaux, à Genopole. Elle a ainsi augmenté ses moyens de productions et de lyophilisation pour atteindre une capacité de plus d'un million de tests par an, aussi bien pour son activité en santé animale que pour ses partenaires pour lesquelles elle fabrique des tests à façon Plus d'informations sur http://www.enalees.com A propos de BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.biosynex.com CONTACTS



Larry Abensur

Président directeur-général

investisseurs@biosynex.com



Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com



Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

