BIOSYNEX SA: BIOSYNEX ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE LICENCE POUR LA PLATEFORME ProciseDx

BIOSYNEX annonce la signature d’un contrat de licence et de commercialisation avec ProciseDx Inc. dans le cadre duquel la production des tests de suivi des patients atteints de maladies chroniques de l’intestin (MICI) de ProciseDx sera transférée en France. Les produits fabriqués par Biosynex pourront être commercialisés en Europe, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés internationaux. BIOSYNEX aura également la possibilité de développer et produire de nouveaux tests de biologie délocalisée (Point of Care) ciblant d’autres applications de soins primaires et de médecine d’urgence sur la plateforme de de ProciseDx.

La technologie Point of Care de ProciseDx s’adapte parfaitement aux évolutions de la demande des professionnels de santé en Europe et au-delà. Faciles à réaliser, les tests donnent des résultats précis en moins de 5 minutes.

« BIOSYNEX a fait du « Point of Care » et du monitoring des biothérapies une priorité stratégique. Lors de la pandémie de Covid-19, le Groupe a su démontrer son expertise dans le domaine des tests rapides et de la biologie délocalisée. Nous nous sommes engagés à construire un portefeuille de technologies innovantes qui créera une croissance à long terme pour le Groupe. Nous anticipons de nombreux domaines d'expansion potentiels grâce à ce nouvel accord avec notre partenaire US ProciseDx. », déclare Thierry Paper, Directeur Général Délégué de BIOSYNEX et Directeur de la BU Diagnostic.

Signature d’un accord pour la conversion anticipée des obligations convertibles

Dans le cadre de son partenariat avec ProciseDx, BIOSYNEX avait souscrit des obligations convertibles en actions de la société ProciseDx en mars et novembre 2021 pour un montant de 4 M$ à chaque opération.

D’une maturité de 2 années, ces obligations arrivent respectivement à échéance en mars et novembre 2023. Les actionnaires de ProciseDx détenant des obligations convertibles ont signé le 14 octobre 2022 un accord pour la conversion anticipée en actions à effet immédiat de toutes les obligations convertibles existantes.

En conséquence, le pourcentage de détention de BIOSYNEX dans la société ProciseDx est passé de

37,17 % à 42,70 % à l’issue de cette opération.

À propos de ProciseDx Inc.

ProciseDx est une société de diagnostic in vitro (DIV) qui développe un large portefeuille de tests de diagnostic rapide pour les cabinets médicaux. Fondés par des spécialistes expérimentés du DIV ayant fait leurs preuves dans le lancement réussi de plateformes innovantes sur le lieu de soins, les tests ProciseDx ont un délai d’exécution de seulement 2 à 5 minutes et sont faciles d’utilisation, quantitatifs et précis. Les tests ProciseDx utilisent un échantillon de sang piqué au doigt ou un échantillon de selles et s’adressent directement aux médecins gastro-entérologues.

ProciseDx a obtenu le marquage CE sur son instrument et sur quatre tests de gastroentérologie (GI) qui ont été lancés au 3ème trimestre 2020. ProciseDx et BIOSYNEX ont établi des relations de distribution dans plus de 15 pays. Plus de 80 instruments ont déjà été placés sur des sites cliniques.

Basée à San Diego en Californie, ProciseDx a soumis 3 tests et sa plateforme d’instruments pour approbation de la FDA et est certifié ISO13485.

Pour plus d’informations : www.procisedx.com.





Prochaine communication : Réunion SFAF par visio-conférence le vendredi 21 octobre 2022 à 11h30

Biosynex mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l’information financière 2023 d’ici la fin de l’année.

