BIOSYNEX SA: CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 PORTÉ PAR LA DYNAMIQUE DES ACQUISITIONS - REPRISE D’UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE GLOBALE EN 2024



18-Jan-2024 / 18:55 CET/CEST

Communiqué de presse Strasbourg, le 18 janvier 2024



CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 PORTÉ PAR LA DYNAMIQUE DES ACQUISITIONS Accélération de l’activité hors Covid-19 : 82,2 M€ (+48%)

Contribution au chiffre d’affaires annuel consolidé de 46,3 M€ des sociétés

et activités acquises depuis 2022 REPRISE D’UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE GLOBALE EN 2024 Contribution en année pleine des acquisitions de 2023

Poursuite du développement des synergies autour des expertises phares du Groupe : point of care, biologie moléculaire, monitoring des biothérapies

et tests de diagnostic rapide CA1 en M€ 2023 2022 Variation Division BIOSYNEX PHARMACIE 38,3 75,6 -49% Division BIOSYNEX DIAGNOSTIC 54,8 121,0 -55% TOTAL GROUPE 93,12 196,6 -53% dont Total France 52,6 120,2 -56% dont Total Export 40,5 76,4 -47% Activité hors COVID-19 82,2 55,7 +48% Activités produits COVID-19 10,9 140,9 -92% 1 Chiffres non audités 2 Consolidation du chiffre d’affaires suite aux acquisitions réalisées en 2023 : CHEMBIO (depuis le 26 avril), BIOSYNEX IBERICA (depuis le 9 mai) et QUALIGEN (depuis le 21 juillet) point bas pour leS VENTES DE PRODUITS COVID-19 et accÉlÉration du chiffre d’affaires des autres gammes Biosynex a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 93,1 M€, en diminution de 53% par rapport à l’exercice précédent. Cette décroissance doit cependant s’analyser de manière distincte entre l’activité liée au Covid-19 (-92%) et celle en relation avec les autres gammes de produits (+48%). Comme constaté depuis plusieurs trimestres, le recul durable de la pandémie impacte négativement les ventes de produits Covid-19. Le chiffre d’affaires 2023 des produits Covid-19 enregistre une baisse de 130 M€ en un an, qui s’ajoute à une précédente décroissance de plus de 200 M€ pour l’exercice précédent. Le revenu issu des ventes de produits Covid-19 atteint ainsi en 2023 un point bas à 10,9 M€ et devient un élément marginal de la contribution au chiffre d’affaires consolidé du groupe BIOSYNEX. En revanche, BIOSYNEX a poursuivi en 2023 sa dynamique de croissance dans ses segments stratégiques cibles. Le chiffre d’affaires hors Covid-19 s’établit à 82,2 M€ en hausse de 48% par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance bénéficie à hauteur de 46,3 M€ de la contribution des sociétés et fonds de commerce acquis au cours des exercices 2022 et 2023 (dont 28,7 M€ pour les acquisitions réalisées en 2022 et 17,6 M€ pour les nouvelles acquisitions 2023). Le chiffre d’affaires 2023 des produits hors Covid-19 de 82,2 M€ représente également une progression annuelle moyenne de 23,6% par rapport au chiffre d’affaires 2019 de 35,2 M€ d’avant la pandémie. Au-delà de sa capacité à gérer profitablement un épisode ponctuel d’hyper-croissance, BIOSYNEX est parvenu pendant cette période à proposer une nouvelle offre de produits capables de délivrer une croissance soutenue. Sur le plan géographique, l’activité à l’international représente 44% de l’activité totale du Groupe (39% en 2021) avec un chiffre d’affaires à l’export de 40,5 M€, en baisse de 47% par rapport à 2022. montÉe en puissance du monitoring des biotherapies et du point of care Conformément à sa stratégie visant à être un acteur de la médecine personnalisée, BIOSYNEX a focalisé son développement en 2023 sur deux segments clés : le monitoring des biothérapies et le Point of Care. Avec l’OPA réussie sur THERADIAG et le feu vert de la FDA pour la commercialisation des tests ProciseDx de monitoring des biothérapies (le Remicade®, l’Humira® et leurs biosimilaires), BIOSYNEX a renforcé en 2023 sa position de leader sur ce marché à fort potentiel qui permet aux cliniciens d’assurer une meilleure prise en charge de patients traités au long court avec des biomolécules très onéreuses. En parallèle, BIOSYNEX a poursuivi l’élargissement de sa gamme de produits Point of Care et tests rapides notamment avec la gamme Chembio qui cible principalement des applications infectieuses. PREVISION DE RETOUR A LA CROISSANCE EN 2024 Pour 2024, le Groupe anticipe le retour d’une activité globale en progression avec la croissance des deux métiers de la santé familiale et du diagnostic. Avec un poids des produits Covid-19 devenu très faible, une hausse attendue de la contribution des dernières acquisitions et de nombreuses synergies commerciales tant en France qu’à l’export, BIOSYNEX affiche sa confiance dans la sa capacité à délivrer une trajectoire de croissance durable. BIOSYNEX va également poursuivre en 2024 l’intégration des sociétés acquises en 2022 et 2023 avec un double objectif de rationalisation de certains coûts de structure et de développement d’opportunités commerciales. Grâce à des implantations dans de nouvelles géographies, le Groupe entend développer davantage ses ventes à l’international en s’appuyant sur les forces de vente de ses nouvelles filiales. « L’année 2023 marque un tournant pour BIOSYNEX avec la normalisation des ventes de produits Covid-19. L’effet bulle est désormais derrière nous et nous avons pu nous consacrer pleinement au développement des segments du futur pour le Groupe. De nombreux projets de M&A se sont ainsi concrétisés, ce qui nous permet de renforcer notre leadership dans nos métiers d’avenir. Le nouvel exercice devrait afficher de nouveau un chiffre d’affaires en hausse, grâce la contribution des acquisitions récentes et à bonne dynamique de nos deux lignes de métiers, la santé familiale et le diagnostic.» commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine communication :Résultats annuels 2023 le 24 avril 2024 après bourse À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.



Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.



Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.



Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 550 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

