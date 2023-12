BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: Calendrier financier 2024



20-Déc-2023 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Strasbourg, 20 décembre 2023





Calendrier financier 2024 BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique : ALBIO), Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire, annonce aujourd’hui son agenda financier pour 2024 : Chiffre d’affaires annuel 2023 Jeudi 18 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mercredi 24 avril 2024 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 Mercredi 24 avril 2024 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 Jeudi 18 juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024 Jeudi 17 octobre 2024 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 Sous réserve de modification. Les communiqués seront publiés après bourse. Prochaine publication :Chiffre d’affaires annuel 2023 : Jeudi 18 janvier 2024, après Bourse. La presse en parle :https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.



Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.



Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.



Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 550 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.biosynex.com







CONTACTS

BIOSYNEX

Larry Abensur

Président-Directeur Général

investisseurs@biosynex.com





EuroLand Corporate

Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com





CapValue

Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



