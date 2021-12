BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: FIN DE LA PÉRIODE D'EXERCICE DES BSAR: 3,78 M? LEVES



30-Déc-2021 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Fin de la période d'exercice des BSAR: 3,78 M? LEVES Biosynex annonce la fin de la période d'exercice de ses Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) attribués le 23 juin 2020 sous le code ISIN FR0013517380. A l'issue de la période d'exercice des BSAR le 24 décembre 2021, 8 685 927 BSAR ont été exercés par leurs porteurs sur les 9 135 448 émis en juin 2020, entrainant la création de 377 649 actions nouvelles au prix de 10 ?. L'exercice des BSAR a été réalisé à 95%. La dilution totale engendrée a été de 3,39 % pour un total de 3 776 490 euros levés. Cette levée de fonds contribuera à accélérer la croissance de la Société notamment au travers d'opérations de croissance externe. Les actions créées sur exercice des BSAR sont de même catégorie et assimilées aux actions Biosynex, déjà admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, sous le code ISIN FR0011005933. Les 449 521 BSAR qui n'ont pas été exercés sont désormais caducs et sont donc radiés de la cotation. A ce jour, le capital social de BIOSYNEX est désormais composé de 11 135 342 actions soit un capital social de 1 113 534,20 ?. Répartition actuelle de l'actionnariat Calendrier financier 2022 Chiffre d'affaires 2021 : le 20 janvier 2022 La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.biosynex.com CONTACTS Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : BIOSYNEX SA: FIN DE LA PÉRIODE D'EXERCICE DES BSAR: 3,78 M? LEVES