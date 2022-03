BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: OFFRE FERME PORTANT SUR L'ACHAT DE LA MARQUE PARAKITO, DE SES ACTIFS, ET DE SA PROPRIETE INTELLECTUELLE (BREVETS ET MARQUES)



30-Mars-2022 / 18:00 CET/CEST

OFFRE FERME PORTANT SUR L'ACHAT DE LA MARQUE PARAKITO, DE SES ACTIFS, ET DE SA PROPRIETE INTELLECTUELLE (BREVETS ET MARQUES) accélération du developpement de la division pharmacIE du groupe EN EUROPE Biosynex annonce avoir formulée le 24 Mars 2022 une Offre Ferme portant sur l'achat de la marque Parakito, de ses actifs, et de son IP (Brevets et marques). Renforcement en pharmacie de l'offre préventions et soins naturels complémentaires de la gamme autotests & automesure Parakito, leader Européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles et des brevets de fabrication, met à disposition de plus de 5000 pharmacies en France des bracelets et sprays anti-moustiques. Le chiffre d'affaires réalisé en 2021 par Parakito en Europe était de l'ordre 7M?. Par cette acquisition, Biosynex, va renforcer le segment Prévention de son offre de Santé familiale en proposant la gamme Parakito auprès de ses 15 000 pharmacies clientes en France et aussi auprès des pharmacies en Europe via ses filiales en Belgique, Luxembourg et Suisse. L'acquisition de Parakito et son exploitation pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud seront définitives courant Avril 2022. L'exploitation de la marque et des brevets pour l'Asie, le Moyen Orient et l'Amérique du Nord et Centrale restera confiée aux fondateurs de Parakito. Cet accord de partenariat permettra à Biosynex de bénéficier de leurs compétences et de leur capacité d'innovation dans le domaine des Biocides pour développer en partenariat de nouvelles gammes de produits. Un nouveau succès pour la division pharmaceutique du groupe Depuis l'intégration réussie en 2020 de la branche santé familiale de Visiomed positionnant avec succès le Thermoflash comme leader du marché des thermomètres sans contact depuis la crise du Covid-19, l'acquisition de Parakito est la première étape de la Stratégie Post Covid de la Division Pharmacie du Groupe, en plein essor ces deux dernières années aussi bien en France qu'en Europe. Pour rappel, le réseau de pharmacies clientes du Groupe a bondi de 8 000 en 2019 à 15 000 en 2021 en France et le chiffre d'affaires de la division est passé de 17 M? en 2019 à 115 M? en 2021 dont 25 M? de produits Hors Covid, soit une croissance de 47% en deux ans. L'intégration des activités de Parakito s'effectuera ainsi en France avec un réseau commercial renforcé de plus de 50 personnes, et à l'international avec la montée en puissance des filiales en Belgique/Luxembourg et en Suisse, et la création à moyen terme des filiales de ventes directes en pharmacie en Italie et en Espagne. En complément de la forte dynamique de sa division Diagnostic (Point of Care, Biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide, biologie classique), Biosynex dispose désormais avec sa division Pharmacie, d'un nouveau relais de croissance stratégique articulé autour de 3 axes majeurs que sont la Prévention, le Diagnostic grand public et la Santé naturelle. Biosynex a été accompagné par son conseil financier Oaklins France dans la structuration de l'opération. Prochaines communications : Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022 le 7 avril 2022, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ CONTACT

Larry Abensur

Président-Directeur Général

investisseurs@biosynex.com



Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com



Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr



Ludovic Beaulieu

Partner

+ 33 3 52 74 07 79

l.beaulieu@fr.oaklins.com

