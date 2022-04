BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: POURSUITE D'UNE ACTIVITE DYNAMIQUE AU T1 2022



07-Avr-2022 / 18:46 CET/CEST

biosynex poursuite d'une activité dynamique au T1 2022 Chiffre d'affaires de 110 M?, en hausse de 47%

Multiplication par 2,1 du chiffre d'affaires export

Premiers fruits des diversifications produits CA* en M? T1 2022 T1 2021 Variation Division BIOSYNEX PHARMA 31,1 23,3 + 34% Division BIOSYNEX DIAG 79,0 51,8 + 52% TOTAL GROUPE 110,1 75,1 + 47% dont Total France 48,0 45,1 +7% dont Total Export 62,1 30,0 +107% *chiffres non audités Au 1er trimestre 2022, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 110,1 M?, en hausse de 47% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Les ventes de produits Covid-19 restent bien orientées avec un chiffre d'affaires de 98,2 M?, en progression de 54%. Elles constituent 89% des ventes du trimestre. La 5ème vague de la pandémie, alimentée par la montée en puissance du variant Omicron plus contagieux, a accéléré l'utilisation de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que d'Autotests pour prévenir la contagion. Comme pour chaque nouvelle reprise épidémique, BIOSYNEX a su parfaitement anticiper les besoins de ses clients, laboratoires, pharmacies ou établissements de santé, et répondre à la forte demande du marché. Sur le plan géographique, la hausse des ventes s'est poursuivie à l'international avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, validant le succès des efforts commerciaux réalisés dans les pays européens et ceux du grand export. Le chiffre d'affaires à l'international représente ainsi 56% de l'activité totale du Groupe au premier trimestre 2022. Les succès commerciaux de BIOSYNEX s'appuient sur une pénétration réussie des canaux de distribution avec une position renforcée en France sur le segment Pharmacies (27,8 M? au T1 2022 vs. 18,2 M? au T1 2021) et une croissance élevée sur le segment professionnel à l'Export (58,8 M? au T1 2022 vs. 25,0 M? au T1 2021). En parallèle, BIOSYNEX engrange les premiers fruits de ses diversifications avec des premières ventes encourageantes pour le LabPad, fabriqué par sa filiale grenobloise Avalun, dispositif destiné à contrôler directement auprès du patient les traitements par antivitamine K (AVK : traitement anticoagulant par voie orale) et une reprise de l'activité historique, notamment sur les tests Angine. Perspectives favorables BIOSYNEX va poursuivre en 2022 ses initiatives pour faire évoluer son offre de produits et renforcer son savoir-faire technologique. Les acquisitions réalisées depuis 3 ans donnent de premiers résultats satisfaisants à la fois sur l'enrichissement de l'offre mais également sur l'efficience des processus déjà en place. Grâce à une notoriété renforcée, notamment sur sa base de clientèle de 15 000 pharmacies, aux technologies d'avenir déjà embarquées et à la robustesse de sa structure financière, BIOSYNEX réitère sa confiance dans sa capacité à démarrer un nouveau cycle de croissance pérenne et rentable avec une dépendance réduite aux produits Covid. Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ CONTACT

