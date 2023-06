BIOSYNEX SA: PRISE DE CONTROLE ET ACQUISITION DE LA TOTALITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE PROCISEDX

BIOSYNEX SA

Communiqué de presse Strasbourg, 12 juin 2023

prise de contrôle et acquisition de la totalité du capital de la societe procisedx renforcement de la presence de biosynex aux etats-unis et avancee strategique dans le monitoring des biotherapies Biosynex annonce avoir signé le 9 juin 2023 un contrat d’acquisition visant la totalité des actions non encore détenues par Biosynex de la société de droit du Delaware ProciseDx. Nestlé Health Science ainsi que les autres actionnaires, employés, anciens employés et investisseurs qui représentaient un bloc de 57,33% du capital ont cédé l’intégralité de leurs titres en contrepartie d’un paiement initial immédiat, d’un paiement différé dû le 28 décembre 2023 et d’un complément de prix qui sera versé sous réserve de l’obtention des autorisations de commercialisation de la FDA (« Food & Drug Administration ») selon la procédure de novo des tests ProciseDx IFX (Infliximab) et ProciseDx ADL (Adalimumab) avant le 15 décembre 2023. L’enregistrement de ces deux produits est actuellement en cours auprès de la FDA qui avait déjà délivré en novembre 2022 les autorisations de commercialisation 510k pour le test ProciseDx CRP et l’instrument ProciseDx. L’obtention des autorisations de commercialisation des tests ProciseDx IFX et ProciseDx ADL aura un impact majeur dans le suivi des biothérapies sur le marché américain car, à ce jour, aucun test de dosage de l’IFX et de l’ADL n’est approuvé par la FDA. Les médecins américains, qui suivent les patients traités par ces biothérapies, ne peuvent actuellement faire réaliser ces dosages qu’avec des tests développés par certains laboratoires mais utilisés sans approbation de la FDA (Laboratory Developed Test ou LDT) et parfois considérés comme étant à visée expérimentale (« Investigational use ») par les assurances privées. L’obtention d’une première autorisation de la FDA pour ces dosages permettra une meilleure prise en charge des patients atteints de maladies chroniques inflammatoires de l’intestin (MICI) comme cela est déjà préconisé dans des recommandations des principales sociétés savantes de gastroentérologie européennes et américaines.

Une position de BIOSYNEX renforcée aux Etats-Unis Cette opération intervient quelques semaines après l’acquisition de la société Chembio basée à Medford dans l’Etat de New York. L’un des objectifs de Biosynex est d’initier un processus d’intégration de ces deux entreprises pour développer de nombreuses synergies technologiques et industrielles. Des réductions de coûts sont également anticipées par la mutualisation des services commerciaux et administratifs. Une avancée stratégique dans le monitoring des biothérapies Le contrôle par Biosynex des sociétés Theradiag et ProciseDx, positionne le groupe en leader sur ce marché émergeant du monitoring des biothérapies. Une offre combinée des solutions de Theradiag destinées aux laboratoires centralisés et de la plateforme ProciseDx destinée à une utilisation décentralisée (dans les petits laboratoires ou en cabinet médical : Point of Care) répond aux besoins des différents segments de ce marché. Des collaborations technologiques entre les deux sociétés devraient également permettre d’accélérer le développement d’une offre complète sur la plateforme ProciseDx en ciblant le dosage de biomédicaments utilisés dans de nombreuses spécialités médicales : rhumatologie, ophtalmologie, dermatologie, neurologie, transplantation et cancérologie. Pour cette transaction, BIOSYNEX a été assisté par son conseil juridique White & Case. « Cette acquisition à 100% de ProciseDx est une étape importante de notre conquête du marché nord-américain et s’inscrit dans notre stratégie de développer une offre innovante dans le monitoring des biothérapies, appliqué au Point of Care. En association avec THERADIAG, nous voyons beaucoup d’opportunités de développement pour la technologie de ProciseDx. » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX. Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2 ème trimestre 2023 : jeudi 20 juillet 2023 après bourse La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/



À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.



Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.



Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

