BIOSYNEX SA: RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE - PROMOTION DE OREN BITTON AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DELEGUE GROUPE - PROPOSITION DE NOMINATION DE DEUX NOUVELLES ADMINISTRATRICES DONT UNE INDEPENDANTE

Communiqué de presse - Strasbourg, le 13 mai 2024



Renforcement de la gouvernance



PROMOTION DE OREN BITTON AU POSTE DE

Directeur Général DELEGUE GROUPE



Proposition de nomination de deux nouvelles administratrices

Dont une independante



Le laboratoire BIOSYNEX (FR0011005933 ALBIO) annonce la promotion d’Oren Bitton au poste de Directeur Général Délégué du groupe. Oren Bitton est entré chez BIOSYNEX en 2011. Il a été nommé Directeur de la Business Unit (BU) Pharma en septembre 2022, dont il a structuré et développé l’activité en assurant la transition post-Covid et en apportant des perspectives de croissance à l’international. Fort de cette réussite, il veillera à répliquer les succès commerciaux de la BU Pharma à la BU Diagnostic afin d’assurer les objectifs de croissance et de retour à la rentabilité prévus dans le plan TRANSFORM 2025.

Afin de permettre la pleine réussite de ce challenge, Oren Bitton, sous la direction de Larry Abensur (Fondateur CEO), sera épaulé par Thierry Paper (Co-fondateur) qui conserve la Direction Scientifique et prendra en charge les opérations US. Il poursuivra notamment le plan de réduction des coûts et d’intégration des filiales américaines initié depuis mi-2023. Thomas Lamy (Co-fondateur), en tant que Vice-Président, prendra en charge les relations internationales et reportera à Larry Abensur.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de BIOSYNEX proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 7 juin prochain, de se prononcer en faveur de la nomination de Brigitte Geny, au poste d'Administratrice indépendante de la société et de la nomination de Diane Abensur, en qualité d'Administratrice.

Brigitte Geny dispose d’une vaste expérience dans l’audit acquise chez Arthur Andersen puis au sein d’EY en tant qu’Associée, pendant plus de 25 ans. Elle a été commissaire aux comptes et consultante dans de nombreux secteurs, en particulier dans la santé. Elle a rejoint en 2018 jusqu’à fin 2021 Synlab France, groupe de biologie médicale sous LBO, en tant que Directrice Générale Adjointe Finance, Juridique, Compliance et M&A avec pour feuille de route la structuration de la France en vue de l’introduction en bourse du Groupe. Diplômée de l’ESCP, expert-comptable et commissaire aux comptes, elle a également obtenu le certificat des administrateurs de sociétés de l’IFA-Sciences Po en 2018. Elle est Administratrice Indépendante et VP du bureau Ile-de-France de la DFCG, Administratrice Indépendante du Groupe Cogelec et Membre du Collège de la Haute Autorité de l’Audit (H2A), en qualité de personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité.

Diane Abensur est une entrepreneuse dans le domaine des technologies médicales et occupe le poste de PDG et cofondatrice de Nanosynex, une start-up prometteuse qui développe une solution disruptive pour diagnostiquer la résistance antimicrobienne ou la susceptibilité des bactéries aux antibiotiques. Titulaire d’un MBA au Technion Institute of Technology (Israël), Diane Abensur a notamment figuré dans la liste 2020 « Forbes 30 under 30 » parmi les jeunes innovateurs. Auparavant, elle a travaillé comme consultante et analyste en fusions et acquisitions dans le domaine de la santé. Elle est également titulaire d'un M.Sc. en gestion d'entreprise et conseil de l'EDHEC (France).

Ces propositions de nomination s'inscrivent dans la volonté du groupe de renforcer sa gouvernance avec la contribution de savoir-faire additionnels dans les domaines de la santé et de la médecine du futur avec en particulier un renforcement de l’expertise dans les sujets ESG.

« Je recommande personnellement aux actionnaires de BIOSYNEX d’entériner lors de la prochaine AG la nomination de Brigitte Geny et Diane Abensur au sein du Conseil d'administration. Chacune d'entre elles nous apportera de nouvelles expertises opérationnelles et fonctionnelles avec un focus particulier sur les sujets ESG de notre groupe. C'est un véritable atout pour le développement de BIOSYNEX et la mise en œuvre de notre stratégie de croissance pérenne et durable. Enfin je félicite Oren Bitton pour sa promotion au poste de DGD Groupe. Oren a fait preuve depuis son arrivée chez BIOSYNEX d’une forte implication dans le développement commercial du groupe et sera un acteur majeur dans le succès de notre plan TRANSFORM 2025 » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.



Prochaine communication :Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2024 : jeudi 18 juillet 2024 après bourse

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/



À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

À l'issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ». Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses deux business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC,



Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.



Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.



Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 550 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93 M€ en 2023. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com



CONTACTS



BIOSYNEX

Larry Abensur

Président-Directeur Général

investisseurs@biosynex.com



EuroLand Corporate

Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com



CapValue

Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr