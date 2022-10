BIOSYNEX SA: RESULTATS SEMESTRIELS 2022 EN LIGNE AVEC LE RECUL ANTICIPE DES ACTIVITES COVID

BIOSYNEX SA

résultats SEMESTRIELs 2022 en LIGNE avec le recul ANTICIPE des activites coviD Chiffre d’affaires à 142,2 M€ (-37%)

EBE supérieur à 50 M€

Résultat net consolidé à 30,6 M€ DES FONDAMENTAUX SOLIDES POUR réussir la transformation en cours Activités hors COVID en hausse de 27% sur les 9 premiers mois

Elargissement du portefeuille produits, fruit de la croissance externe

Trésorerie disponible de 93,5 M€ au 30 juin 2022 En M€ (chiffres consolidés) 06.2022* 06.2021 Variation Chiffres d'affaires 142,2 225,2 X 0,6 dont CA France 75,6 103,5 dont CA International 66,6 121,7 Marge brute globale 75,4 126,0 X 0,6 Marge brute en % du CA 53,0% 55,9% Charges externes (14,1) (16,4) Frais de personnel (10,3) (8,1) Impôts et taxes (0,8) (1,3) Excédent brut d’exploitation 50,3 100,4 X 0,5 Marge d'EBE en % du CA 35,3% 44,6% Résultat d'exploitation 47,0 98,3 X 0,5 Marge d'exploitation en % du CA 33,0% 43,7% Résultat financier (1,0) 0,0 Résultat exceptionnel (0,2) (0,1) Impôt sur les bénéfices (11,6) (26,0) Résultat net des entreprises intégrées 34,4 71,9 X 0,4 QP de résultat des entreprises MEE (3,8) (1,4) Résultat net de l’ensemble consolidé 30,6 70,5 X 0,4 Marge nette en % du CA 21,5% 31,3% * Les procédures de revue limitée par les commissaires aux comptes de BIOSYNEX sont en cours. ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE MARQUEe PAR LE RECUL ANTICIPE DES PRODUITS COVID-19 Le chiffre d’affaires de Biosynex au 1er semestre 2022 s’établit à 142,2 M€, en baisse de 37% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Comme prévu, le Groupe a observé, sur le 2ème trimestre, une nette diminution des ventes de produits Covid-19 à 17,3 M€ (contre 140,4 M€ au T2 2021) liée à l’amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19. La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du 1er trimestre 2022, est retombée à 54% au 2ème trimestre 2022. Le retour à une activité plus normative sur ces produits s’accompagne néanmoins d’une forte progression des autres produits du Groupe qui totalisent un chiffre d’affaires de 26,7 M€, en hausse de 27% par rapport au 1er semestre 2021. Cette progression des activités hors Covid-19 est portée par les performances des produits Point of Care et de santé familiale et par les premières contributions de Parakito et de BHR (filiale UK). Elle démontre la pertinence de la stratégie de diversification menée actuellement par BIOSYNEX au travers des récentes opérations de croissance externe. Sur le plan géographique, l’activité à l’international représente 47% de l’activité totale du Groupe (54% au S1 2021) avec un chiffre d’affaires à l’export de 66,6 M€, en baisse de 45% par rapport à un 1er semestre 2021 particulièrement dynamique. MAintien d’un niveau de Marge d’EBE élévé de 35% Dans un contexte de normalisation de l’activité après la forte croissance induite par la crise sanitaire en 2020 et 2021, BIOSYNEX confirme, sur le 1er semestre 2022, la résilience des indicateurs de rentabilité avec un niveau de marge brute de 53,0% (contre 55,9% atteint au S1 2021). Au 1er semestre 2022, la marge brute s’élève ainsi à 75,4 M€ contre une performance record de 126,0 M€ réalisée l’an passé. Les charges d’exploitation (charges de structure et frais de personnel) sont stables au 1er semestre 2022 par rapport à l’an passé. BIOSYNEX a ainsi été en capacité de compenser l’impact du programme de renforcement des équipes mené en 2021 grâce à une baisse des charges externes. Pour le 1er semestre 2022, l’EBE s’établit à 50,3 M€ contre 100,4 M€ sur la même période de l’exercice précédent. La marge d’EBE ressort ainsi à un niveau élevé de 35,3%. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d’exploitation atteint 47,0 M€, soit 33,0% du chiffre d’affaires.

Résultat net dE 30,6 M€ BIOSYNEX enregistre sur le 1er semestre un résultat financier de -1,0 M€, qui inclut essentiellement une provision sur actifs financiers. Après déduction d’une charge d’impôt de 11,6 M€ et de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (-3,8 M€ attribuable principalement à ProciseDx), le résultat net consolidé atteint 30,6 M€, faisant ressortir une marge nette de 21,5%. Structure bilancielle sOLIDE pour REUSSIR LA TRANsforMation du groupe Au 30 juin 2022, les fonds propres du Groupe s’élèvent à 176,2 M€, en légère progression par rapport au 31 décembre 2021. La dette financière brute atteint 36,5 M€ à fin juin 2022 contre 35,3 M€ 6 mois plus tôt. La trésorerie à la même date s’élève à 93,5 M€, faisant ressortir un niveau de cash net à 57,0 M€. La trésorerie disponible permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre la transformation initiée et mener à bien sa politique active de croissance externe. Poursuite de la normalisation des ventes de produits coviD au 3ème trimestre CA* en M€ 9M 2022 9M 2021 Variation Division BIOSYNEX PHARMA 58,2 86,1 -32% Division BIOSYNEX DIAG 105,9 223,8 -53% TOTAL GROUPE 164,1 309,9 -47% dont Total France 93,7 147,5 -36% dont Total Export 70,4 162,4 -57% * chiffres non audités L’activité du 3ème trimestre 2022 confirme la tendance de net recul des ventes de produits Covid-19, en lien avec l’amélioration du contexte sanitaire en France et à l’étranger. Sur la période, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 M€, en baisse de 74% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent. Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de BIOSYNEX s’établit à 164,1 M€ en repli de - 47%. Les ventes de produits hors Covid-19 sont en forte croissance de 27% sur la période avec un chiffre d’affaires de 36,9 M€. Leur part dans le mix produit progresse et représente 22% de l’activité du Groupe, contre 9% sur les 9 premiers mois de 2021. Le chiffre d’affaires à l’international représente 43% de l’activité totale du Groupe sur les neufs premiers mois de 2022, contre 52% sur la même période en 2021. Mise en œuvre de la stratégie post Covid-19 Pour la fin de 2022 et l’année 2023, le Groupe anticipe une normalisation du niveau d’activité autour des produits Covid-19. BIOSYNEX reste néanmoins prêt à répondre à une éventuelle relance de ces activités qui dépendra de l’émergence et de la virulence de futurs variants du virus. Dès 2021, BIOSYNEX s’est concentré sur l’après-pandémie avec l’ambition de construire un groupe leader du diagnostic de santé en Europe, autour de ces quatre principaux métiers (point of care, biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide et biologie classique), capable de répondre aux enjeux futurs de santé publique. Le Groupe poursuit son ambitieuse stratégie de développement, qu’il peut financer par une forte génération de cash issue de la période Covid-19. Depuis 2021, BIOSYNEX poursuit ainsi une politique de croissance externe ciblée avec pour objectif de renforcer les gammes de produits du Groupe que ce soit en Pharmacie ou en Diagnostic, d’accélérer son développement à l’international ainsi que d’acquérir la maitrise de nouvelles technologies et de renforcer ses capacités de production intragroupe. Les rapprochements récents ou à venir (Procise Dx, AVALUN, BHR, ParaKito, Enalees, Theradiag) contribuent déjà au renforcement du portefeuille de produits et technologies synergiques et complémentaires et ancrent BIOSYNEX dans une nouvelle dynamique de croissance pérenne. « L’activité exceptionnelle générée par deux années de pandémie a permis à BIOSYNEX de changer d’échelle, de devenir un groupe international capable de gérer durablement et de manière profitable la croissance et de se transformer radicalement. Les équipes du groupe sont pleinement mobilisées pour poursuivre le développement des produits de demain et renforcer la position de leader de BIOSYNEX sur nos différentes expertises » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine communication : Réunion SFAF par visio-conférence le vendredi 21 octobre 2022 à 11h30 Biosynex mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2023 d'ici la fin de l'année.

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 329 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX est un groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé en tests rapides et biologie moléculaire.

BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que des équipements de diagnostic, à destination des professionnels de santé et du grand public, visant une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité des résultats et à la simplicité d’utilisation. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Porté par des valeurs fortes d’innovation, BIOSYNEX s’inscrit dans une vision proactive de la médecine de demain axée sur la prévention, le dépistage, le diagnostic d’urgence et le traitement rapide...

Plus d’informations sur www.biosynex.com

