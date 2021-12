BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: SUIVI DES ACTIONS ACHETEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS



23-Déc-2021 / 18:07 CET/CEST

suivi des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions Le programme de rachat d'actions Biosynex est autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 10 mai 2021. Pour la période du 15 au 21 décembre 2021, Biosynex déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions ci-dessous en application de l'article 5 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du règlement délégué (UE) n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journaliser d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur CODE ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) BIOSYNEX 96500H4BGE1HBLGPP566 15/12/2021 FR0011005933 2697 20,55 ALXP BIOSYNEX 96500H4BGE1HBLGPP567 16/12/2021 FR0011005933 18 289 20,90 ALXP BIOSYNEX 96500H4BGE1HBLGPP568 17/12/2021 FR0011005933 20 695 21,73 ALXP BIOSYNEX 96500H4BGE1HBLGPP569 20/12/2021 FR0011005933 34 805 21,73 ALXP BIOSYNEX 96500H4BGE1HBLGPP570 21/12/2021 FR0011005933 12 320 21,76 ALXP *Arrondi à deux chiffres après la virgule Présentation détaillée transaction par transaction Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" (ISO 10383) Code délivré par le PSI (si disponible) Annulation Couverture (titre de créance échangeable) Couverture (attribution salariée) 9695009VUMOUXTC7WD85 15/12/2021 FR0011005933. 20,55 ? 2 697 ALXP 20211215-71045-01 PROGRAMME PUBLIE 9695009VUMOUXTC7WD86 16/12/2021 FR0011005933. 20,90 ? 18 289 ALXP 20211216-71045-59 PROGRAMME PUBLIE 9695009VUMOUXTC7WD87 17/12/2021 FR0011005933. 21,73 ? 20 695 ALXP 20211217-70145-HX PROGRAMME PUBLIE 9695009VUMOUXTC7WD88 20/12/2021 FR0011005933. 21,73 ? 34 805 ALXP 20211220-70145-10 PROGRAMME PUBLIE 9695009VUMOUXTC7WD89 21/12/2021 FR0011005933. 21,76 ? 12 320 ALXP 20211221-70145- PROGRAMME PUBLIE *Arrondi à deux chiffres après la virgule La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.biosynex.com CONTACTS Fichier PDF dépôt réglementaire



