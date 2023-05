Biosynex : 2023 – Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

accompagne le Groupe dans l'organisation quotidienne en matière financière, sociale et juridique et accompagne la Société lors d'opérations de croissance externe ou de restructuration menées par la Société. Les honoraires au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à 29 687 €.

Personne concernée : M. Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX et administrateur de ProciseDx et M. Thierry PAPER, Directeur Générale Délégué de BIOSYNEX et administrateur de ProciseDx

Le 21 septembre 2022, une convention de prêt a été conclue entre la Société BIOSYNEX et ProciseDx par laquelle la Société BIOSYNEX prêterait un montant de 2 001 000 dollars américains à ProciseDx pour une durée expirant au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve de l'absence de cas de remboursements anticipés notamment en cas de conclusion de l'Accord de Licence et de Commercialisation (tel que défini ci-dessous),avec un taux d'intérêt de

5% par an. Ce prêt a été remboursé le 14 octobre 2022.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration en date du 21 septembre 2022.

Accord de licence et de commercialisation et accord de distribution

Personnes concernées : M. Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX et administrateur de ProciseDx et M. Thierry PAPER, Directeur Général Délégué de BIOSYNEX et administrateur de ProciseDx

un accord de licence et de commercialisation a été conclu avec la société ProciseDx en date du 20 octobre 2022, permettant à la Société BIOSYNEX d'obtenir certains droits exclusifs sur la fabrication, la commercialisation et le développement de produits de ProciseDx sur le territoire suivant : le mon de entier à l'exception des Etats -Unis, du Canada, de la Chine et du Japon. La licence est exclusive pour certains domaines d'applications (diagnostic des soins

primaires ; diagnostic des établissements de soins d'urgence ; diagnostic des données obstétricales et néonatales ; diagnostic de la gastroentérologie point of care, etc.) et non-exclusive pour tous les autres. Cet accord de licence a été conclu moyennant la somme de 5 000 000 de dollars américains selon un échéancier défini dans l'Accord de Licence et de Commercialisation et des royalties.

Cet accord organise également les droits de propriété intellectuelle concernant les produits licenciés,

commercialisés et développés (l'« Accord de Licence et de Commercialisation »).

un contrat de distribution a été conclu avec la société ProciseDx en date du 20 octobre 2022, par lequel

ProciseDx fabriquera et fournira certains produits et pièces en attendant la transition complète de la fabrication des produits à BIOSYNEX sur le territoire concerné au titre de la conclusion de l'Accord de Licence et de Commercialisation. Chaque produit fabriqué par ProciseDx donnera lieu à un paiement par Biosynex selon des modalités définies dans le contrat (le « Contrat de Distribution » et avec la Convention de Prêt et l'Accord de

Licence et de Commercialisation, les « Contrats »).

Ces conventions ont été autorisées par le conseil d'administration en date du 21 septembre 2022.

