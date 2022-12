Biosynex : A suivre aujourd'hui

Le laboratoire français Biosynex, qui conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) a annoncé avoir pris une participation de 75% dans le capital de la société danoise Medkoncept, basée à Hellerup, près de Copenhague. Cette entreprise fondée en 2017 et qui a été le distributeur exclusif au Danemark de tests de diagnostic rapide liés à la Covid-19 sera rebaptisée Biosynex Nordic après avoir commercialisé pour le compte de Biosynex plus de 26 millions de tests antigéniques sur le marché danois depuis 2021.Avec cette acquisition, Biosynex compte accélérer la pénétration du marché nordique, d'abord au Danemark et en Norvège, puis en Suède et Finlande à partir de 2023, grâce à de multiples effets de synergie : les solides positions de distributeur de Medkoncept serviront notamment à diffuser largement la gamme de produits de Biosynex : tests de diagnostic rapide, Point of Care et biologie moléculaire