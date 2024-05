Biosynex : Oren Bitton nommé directeur général délégué

Le laboratoire Biosynex annonce la promotion d'Oren Bitton au poste de Directeur Général Délégué du groupe.



Oren Bitton est entré chez Biosynexen 2011. Il a été nommé Directeur de la

Business Unit (BU) Pharma en septembre 2022, dont il a structuré et développé l'activité en assurant la transition post-Covid et en apportant des perspectives de croissance à l'international.



Oren Bitton sera épaulé par Thierry Paper (Co-fondateur) qui conserve la Direction Scientifique et prendra en charge les opérations US.



Par ailleurs, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin, de se prononcer en faveur de la nomination de Brigitte Geny, au poste d'Administratrice indépendante de la société et de la nomination de Diane Abensur, en qualité d'Administratrice.



