Biosynex : entouré après ses résultats annuels

Biosynex s'adjuge 4% après la publication d'un résultat net plus que triplé à 104 millions d'euros et d'un résultat d'exploitation triplé à 140,7 millions au titre de 2021, pour un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 à 382,5 millions.



'L'activité a été tirée par des ventes des différents types de tests de diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 (Tests PCR, antigéniques, sérologiques et autotests)', explique le fournisseur de tests de diagnostic rapide.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 9 mai le versement d'un dividende unitaire de deux euros par action contre 0,20 euro au titre de 2020. Biosynex revendique un chiffre d'affaires supérieur à 91,8 millions en cumul à fin février.



