Biosynex : finalise l'acquisition d'Enalees

Dans la continuité du communiqué de presse paru le 23 novembre 2021, Biosynex a annoncé la réalisation définitive en date du 29 décembre 2021 de l'acquisition de la branche santé humaine de la société Enalees, société spécialisée dans le développement et la fabrication de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme. Enalees est spécialisée dans les applications vétérinaires et a également collaboré avec d'autres industriels à l'occasion de la pandémie de covid-19 pour développer un test de détection de l'ARN du SARS-CoV-2.



Cette acquisition comprend un transfert de technologie permettant à terme à Biosynex de développer et produire sur son site de Strasbourg des tests de diagnostic basés sur l'amplification isotherme de l'ADN d'agents infectieux (virus, bactéries et parasites) réalisables au coup par coup en environ trente minutes.





Elle est également accompagnée de l'octroi par Enalees à Biosynex d'une promesse de licence d'utilisation d'un système d'extraction sur filtre développé par Enalees et qui fait actuellement l'objet d'une demande de brevets dans plusieurs territoires.



Cette acquisition a été intégralement réalisée en numéraire et sera accompagnée de paiements échelonnés en fonction de l'avancée du transfert de technologie.