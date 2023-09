Biosynex: le projet de fusion par absorption de Theradiag approuvé

Les Conseils d'Administration de Biosynex spécialisée dans la conception, la distribution et la commercialisation de dispositifs de diagnostic in vitro, et de Theradiag, spécialisée dans le diagnostic in vitro, ont approuvé à l'unanimité le principe d'un projet de fusion par absorption de Theradiag par Biosynex. Ce projet fait suite à l'offre publique d'acquisition réalisée par Biosynex sur les titres de son partenaire dont l'annonce des résultats définitifs est intervenue le 2 février 2023. A date, Biosynex détient 73,14 % du capital et 72,99 % des droits de vote de Theradiag.



Le projet s'inscrit dans une démarche de rationalisation du groupe Biosynex avec une volonté de " créer un leader mondial du monitoring des biothérapies ".



" Le Projet de Fusion avec Theradiag fera progresser de manière significative notre mission de développement, de fabrication et de commercialisation de tests de monitoring des biothérapie " estime Larry Abensur, PDG de Biosynex. " La rationalisation de nos activités permettra par ailleurs de générer des économies substantielles grâce à une organisation plus intégrée ".