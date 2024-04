Biosynex : recule de 53% en 2023 post-Covid-19

Biosynex annonce un chiffre d’affaires 2023 en baisse de 53% à 93 millions d’euros avec "une part des produits Covid devenue minime". Le spécialiste du diagnostic affiche une perte nette part du groupe de 36,9 millions d’euros contre un bénéfice de 15,6 millions en 2022. Le résultat d’exploitation est négatif de 37,4 millions d’euros, alors qu’il était positif de 38,8 millions l’an dernier. La rentabilité opérationnelle est "impactée par la baisse du chiffre d’affaires et par des coûts de restructuration et provisions pour dépréciation des stocks de produits Covid" souligne la société.



" Avec l'exercice 2023 qui vient de s'achever, nous tournons la page de l'épisode Covid-19, et entrons dans une nouvelle ère de développement pour Biosynex ", annonce le PDG Larry Abensur. " Nous nous sommes fixés une belle ambition : devenir un acteur de référence au niveau mondial pour certaines niches de marché comme le monitoring des biothérapies. Réussir ces défis prend normalement beaucoup de temps pour une PME mais nous avons su mettre à profit la génération de cash issue de la pandémie pour accélérer les acquisitions stratégiques et constituer des pôles d'excellence dans le monde entier en un temps record ".



" Nous devons maintenant aménager notre structure financière, finir de rationaliser notre organisation et reprendre un cycle de croissance en 2024 afin de préparer le retour à la profitabilité en 2025", souligne le patron.