Biosynex : retour de la croissance, le titre grimpe

Le 19 juillet 2024 à 12:23 Partager

Biosynex, un fabricant de tests de diagnostic rapide, brille en Bourse ce vendredi après avoir annoncé avoir renoué avec la croissance au cours du premier semestre.



Le groupe indique avoir généré un chiffre d'affaires de 53,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 26% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.



A périmètre constant, la croissance atteint 6%.



Dans un communiqué, Biosynex explique que son activité a repris une trajectoire ascendante grâce à la contribution de ses dernières acquisitions stratégiques et à la bonne orientation des ventes de ses produits organiques.



La société ajoute que la part du chiffre d'affaires réalisée par ses filiales américaines représente désormais 22%, une part jugée 'significative' dans l'appréciation de sa performance globale.



Elle ajoute vouloir continuer à monter en puissance sur cette zone géographique stratégique en renforçant son activité commerciale aux Etats-Unis.



Le laboratoire indique enfin poursuivre ses discussions avec son pool bancaire afin de restructurer son endettement.



A la mi-journée, le titre s'adjugeait plus de 22% dans le sillage de cette publication semestrielle.



