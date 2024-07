Diagnostic: Biosynex bondit : croissance interne de 6% et discussions avec son pool bancaire

Le 19 juillet 2024

Biosynex bondit de 18,08% à 14,18 euros après avoir annoncé un chiffre d’affaires de 53,8 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 26% sur un an. A périmètre constant, la croissance a atteint 6% précise le spécialiste du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire. "L’activité a repris en 2024 une trajectoire de croissance avec d’une part, la contribution des acquisitions stratégiques réalisées en 2022 et 2023 et d’autre part, la bonne orientation du chiffre d’affaires sur les produits organiques du groupe".



Biosynex annonce qu'il entend "renforcer les chiffres d'affaires des produits actuels tout en poursuivant son effort d'innovation avec notamment le lancement du test de dosage du fibrinogène sur la plateforme Labpad d'Avalun destiné à une meilleure prise en charge des hémorragies sévères grâce à un résultat immédiat".



En parallèle, le groupe prévoit d'"accroitre ses revenus américains" avec les premiers référencements hospitaliers des tests Procisedx pour le monitoring des biothérapies. "La dynamique commerciale sur les tests rapides HIV et Syphilis de Chembio" devrait contribuer à un renforcement du chiffre d'affaires réalisé aux Etats Unis, "fortement contributif en terme de marge brute".



Le groupe a enfin indiqué qu'il " poursuit ses discussions avec son pool bancaire pour restructurer son endettement et tiendra le marché informé de toute évolution ".