''Biosynex : Nous bâtissons le Biosynex post-pandémique''

Bien qu’anticipée quelques jours avant, la publication de résultats records par le leader des tests de diagnostic rapide a fait bondir son action vendredi dernier. Le résultat net a plus que triplé à 104M€ pour un CA multiplié par 2,5 et un résultat d'exploitation triplé à 140,7 M€. Le dividende annoncé est même multiplié par 10, à 2€, faisant ressortir un rendement de près de 10%. Alors, quid de 2022 et de la stratégie de long terme de Biosynex ? Son PDG dessine quelques les perspectives dans cet entretien.

Larry Abensur, l’année 2021 a finalement été bien meilleure que la folle année 2020. Alors que le virus devient endémique, que reste-t-il de ces deux années de pandémie pour Biosynex ?

" Au-delà d’un niveau de vente qui est effectivement appelé à atterrir, Biosynex a changé de dimension. Nos effectifs ont doublé en 2 ans, avec 286 personnes à fin mars, dont une cinquantaine en R&D. Nous avons internalisé et relocalisé une grande partie de notre production : 80% du CA 2022 a été réalisé sur les gammes de produits que nous produisons ou assemblons, dont 10% du CA est intégralement internalisé - jusqu’à la matière première. Notre notoriété a également été considérablement renforcée. Nous sommes devenus une marque grand public et nous sommes maintenant reconnus par les grands laboratoires, les hôpitaux et les EHPAD. Ces réseaux activés ne vont pas disparaitre et ont toute leur place dans notre stratégie d’avenir. Même notre réseau historique, les pharmacies, a pratiquement doublé depuis 2020 pour atteindre 15000 points de vente en France où nous sommes n°1 sur les tests Covid. Un formidable atout alors que la crise sanitaire a permis aux autorités de prendre conscience de l’importance de ce réseau de proximité en termes de santé publique. Enfin, notre dimension internationale est sans commune mesure avec ce qu’elle était en 2019 puisque l’export a représenté près de la moitié de nos ventes 2021."

Comment voyez-vous l’après Covid ?

" Tout d’abord, malheureusement, le Covid ne va pas disparaître. Les tests, avec des volumes moindres et même s’ils seront moins systématiquement remboursés, se vendront toujours. D’ailleurs, sur les deux premiers mois de l’année, nous avons réalisé 91,8 M€ de CA (67,2M€ en janvier et 24,6M€ en février) à comparer avec 43 M€ en 2021. Ensuite, avec 48 % de nos ventes France 2021 à destination du marché professionnel contre 30% en 2019, nous avons percé auprès de gros clients comme les groupements de laboratoires auprès de qui nous avons noué des relations et placé nos machines. A tel point que je dirais qu’entre les produits non-Covid 19 (11% de notre CA) et la biologie moléculaire (14% de notre CA), nous avons un quart de notre CA faiblement exposé au Covid. La culture du test a franchi un cap et nous avons déjà connu de beaux succès sur les tests de l’angine et ceux associant grippe et Covid, par exemple.

Nous sommes convaincus de l’avenir de la biologie médicale déployée au plus près du patient. Nous y participons largement à travers le développement de tests rapides et le déploiement d’automates sur le terrain. Pouvoir donner une réponse rapide au médecin représente un enjeu majeur : cela évite de perdre des heures voire des jours en évitant de passer par un plateau technique. La prise en charge est alors plus rapide et mieux adaptée. Notre acquisition d’Avalun et notre prise de participation à hauteur de 25% dans Theradiag, acteur du monitoring des biothérapies, vont dans ce sens. A travers des solutions propriétaires (Enalees, ProciseDX, Avalun…) ou via de simples accords de distribution, nous ambitionnons de devenir le one stop shop de la biologie médicale au plus près du patient."