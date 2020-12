BIOSYNEX : RÉVISE À LA HAUSSE SON OBJECTIF DE CHIFFRE D‘AFFAIRES 2020 AVEC UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE 150 M ET 170 M

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris:ALBIO) :

Poursuite d’une forte activité dans le domaine des tests antigéniques et de la PCR pour dépister la COVID-19

Dans le prolongement des précédentes annonces, BIOSYNEX confirme le succès des tests antigéniques auprès de tous les professionnels de santé ainsi qu’à l’export. Le volume des tests livrés à fin novembre s’élève à plus de 5 millions d’unités.

Le haut niveau de performances confirmé par les études de l’APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) et par le CHU de Strasbourg est un facteur clef dans le succès du test antigénique BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS.

A fin novembre, Biosynex a livré plus de 8 000 pharmacies soit 40% des pharmacies en France en tests antigéniques, confirmant ainsi la très forte confiance que les partenaires pharmaciens ont envers Biosynex depuis le début de la crise de la Covid-19, et renforçant donc la position de leadership du Groupe sur ce marché des TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) en pharmacie en France.

En parallèle, BIOSYNEX annonce le lancement réussi du kit de PCR AmpliQuickTM SARS-CoV-2, développé et fabriqué sur le site d’Illkirch. L’offre de diagnostic PCR Biosynex est aujourd’hui référencée dans les cinq groupements de laboratoires français les plus importants avec des premières commandes en Pologne, Grèce et Portugal. Ce succès valide la stratégie du Groupe de contribuer activement à la relocalisation en France de la fabrication de dispositifs médicaux essentiels.

Lancement des autotests sérologiques COVID-19 en Espagne, en Italie et en Belgique

BIOSYNEX a obtenu le marquage CE pour son autotest sérologique COVID-19 et prévoit son lancement en pharmacie en Espagne, en Italie et en Belgique dès le mois de décembre 2020. A court/moyen terme, il est prévu une commercialisation plus générale en Europe dans les pays autorisant les autotests COVID-19.

Le test de BIOSYNEX est parmi les premiers en Europe à avoir obtenu la certification CE pour un usage d’autotest, offrant à BIOSYNEX un avantage concurrentiel majeur dans cette nouvelle solution de dépistage individuel et rapide, qui devrait se développer avec les futures campagnes de vaccination afin de permettre à chacun de s’autotester pour connaitre son statut immunitaire au préalable.

Révision à la hausse du chiffre d’affaires 2020

Compte-tenu de la très bonne orientation de l’activité en France et à l’international sur le 4ème trimestre 2020 et du succès de son offre globale tant en pharmacies qu’en laboratoires comprenant notamment le ThermoflashTM, les tests antigéniques, sérologiques, les kits de tests PCR rapides VitaPCRTM et AmpliQuickTM SARS-CoV-2, BIOSYNEX révise à la hausse son objectif de chiffre d’affaires 2020 de 100 M€ annoncé en octobre dernier.

Le Groupe anticipe désormais de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 150 M€ et 170 M€ en 2020 à comparer à 34,2 M€ en 2019 et affiche sa confiance sur la poursuite de sa dynamique d’activité.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2020 : le 21 Janvier 2021, après Bourse.

