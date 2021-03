BIOSYNEX : TRES FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS ANNUELS 2020

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,20€ PAR ACTION

BIOSYNEX (Paris:ALBIO) :

En M€ (chiffres consolidés) 2020 * 2019** Variation Chiffres d'affaires 153,9 35,2 x4,4 dont CA France 109,8 25 dont CA International 44,1 10,1 Marge brute globale 81,2 19,3 x4,2 Charges externes (13,0) (8,4) Frais de personnel (14,6) (8,2) lmpôts et taxes (1,8) (0,6) Exédent brut d'exploitation 52,0 2,3 x22,6 Marge d'EBE 33,8% 6,5% Résultat d'exploitation 44,9 1,6 Marge d'exploitation 29,2% 4,5% Résultat exceptionnel (1,1) (0,2) Impôt sur les bénéfices (12,3) 0,0 Résultat net 31,4 1,1 x28,6 Marge nette 20,4% 3,1%

* Les procédures d’audit des comptes 2020 sont en cours.

** Les chiffres comparatifs 2019 correspondent aux données issues des comptes consolidés 2019 et non des comptes annuels publiés en avril 2020.

Le Conseil d’Administration de BIOSYNEX SA, réuni le 24 mars 2021 sous la présidence de Larry Abensur, a arrêté les comptes de l’exercice 2020, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 10 mai prochain.

Forte croissance du chiffre d’affaires 2020 portée par la diversification réussie vers les produits de prévention et de diagnostic de la Covid-19 et la bonne dynamique des activités historiques

En 2020, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 153,9 M€, en hausse de 338% par rapport à l’exercice précédent. Le Groupe a su dès le début de l’année 2020 proposer des solutions diagnostiques qui ont contribué à lutter contre la nouvelle pandémie due au Coronavirus. Tout au long de l’année, BIOSYNEX s’est constamment adaptée aux nouveaux enjeux technologiques et logistiques afin d’être en mesure de fournir le plus rapidement possible de fortes quantités de tests Covid-19 basés sur les dernières connaissances scientifiques. Le Groupe a ainsi conclu les partenariats stratégiques et les accords d’approvisionnement nécessaires lui permettant, dès les autorisations reçues, de proposer les tests de dépistage aux professionnels de santé pour répondre à la forte demande.

En 2020, BIOSYNEX a poursuivi ses efforts à l’international dont les ventes ont été multipliées par 4,4 pour atteindre 44,1 M€. Le déploiement à l’étranger constitue un axe de développement très important pour le Groupe en raison des très forts débouchés qu’il offre tant en Europe que dans de nombreux pays développés ou émergents. A cet égard, BIOSYNEX a réussi à obtenir des autorisations dans des pays particulièrement frappés par la pandémie (Mexique, Brésil) et a pu diffuser son autotest de sérologie Covid-19 dans les pays européens qui l’ont autorisé.

En France, BIOSYNEX a accéléré la pénétration du marché Pharmacies/GMS. Le Groupe y détient des parts de marché de plus de 50% dans les domaines de la thermométrie, des tests sérologiques et antigéniques. Cette position de leader lui permettra en 2021 de diffuser dans les meilleures conditions sa gamme d’autotests dès que le décret ministériel aura été publié.

Enfin, le Groupe a continué la commercialisation de son offre de produits hors Covid-19. Leurs ventes ont cru de 26,2% par rapport à l’exercice précédent, contribuant ainsi à la hausse globale d’activité.

Rentabilité opérationnelle en très forte progression

Dans un contexte d’hyper-croissance liée au succès commercial de son offre de tests diagnostiques Covid-19, le Groupe s’est attaché à s’approvisionner de manière proactive en composants clés, à adapter en permanence ses capacités de production et à faire appel aux sous-traitances nécessaires. Afin de sécuriser la disponibilité de ses produits, BIOSYNEX a également décidé de relocaliser des productions en France.

En 2020, la Marge Brute s’élève à 81,2 M€ (52,8% du chiffre d’affaires) contre 19,3 M€ (54,9% du chiffre d’affaires) pour l’année précédente, soit une progression de 321%. La légère diminution du taux de marge brute entre les deux exercices s’explique par la prépondérance des ventes des produits Covid-19 à très forte volumétrie.

L’Excédent Brut d’Exploitation ressort en forte hausse à 52,0 M€. Il s’établit à 33,8% du chiffre d’affaires contre 6,5% en 2019. Cette performance témoigne de la maîtrise des charges de structure (hausse limitée à 55%) et des frais de personnel (+78%).

BIOSYNEX versera à ses salariés éligibles un montant de participation s’élevant en moyenne à 2,66 mois de salaire, les récompensant ainsi de leur forte implication tout au long de cette année 2020 exceptionnelle. Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) 2020 s’élève à 1,8 M€.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d’exploitation atteint 44,9 M€, soit 29,2% du chiffre d’affaires.

Résultat net en hausse et proposition de versement d’un dividende

Après déduction du résultat financier de -0,3 M€, du résultat exceptionnel de -1,1 M€ et d’une charge d’impôt de 12,3 M€, le résultat net 2020 atteint 31,4 M€, faisant ressortir une marge nette de 20,4%.

Compte-tenu du niveau de performance élevée en 2020, le Conseil d’Administration de BIOSYNEX proposera à l’Assemblée Générale le versement d’un dividende unitaire de 0,20€ par action.

Renforcement de la structure financière

Au 31 décembre 2020, le Groupe enregistre des fonds propres de 66,3 M€, en progression de 35,8 M€ par rapport au 31 décembre 2019 liée principalement au résultat net de l’exercice.

BIOSYNEX a mis en place au cours de l’exercice 2020 des contrats de crédit avec certaines banques partenaires afin d’accompagner la hausse de son activité et d’allonger la maturité de la dette existante. La dette financière brute atteint 15,8 M€ à fin 2020 (dont 4M€ de PGE remboursés à ce jour) contre 9,7 M€ un an plus tôt. La trésorerie à fin décembre 2020 s’élève à 36,8 M€, faisant ressortir un niveau de cash net à 21 M€. Ces liquidités excédentaires permettent au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour assurer son développement et réaliser de futures opérations de croissance externe notamment après l’augmentation de capital réussie début 2021 de 15 M€.

Perspectives 2021 très encourageantes

BIOSYNEX va bénéficier en 2021 de nombreuses opportunités pour poursuivre son développement.

Le Groupe anticipe une très forte poussée des ventes d’autotests antigéniques Covid-19 déjà autorisés dans plusieurs pays européens (Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Belgique) où BIOSYNEX a déjà réussi à homologuer ses produits. Ces autotests accompagneront le retour à une vie sociale plus ouverte en permettant au grand public de connaître de manière rapide et aisée l’existence ou non d’une contamination.

Le Groupe affiche ainsi sa pleine confiance sur le maintien de ventes élevées de tests rapides Covid-19 et constate une forte croissance du chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2021.

BIOSYNEX prévoit également la poursuite de la dynamique de ses ventes en biologie moléculaire notamment de sa gamme maison Ampliquick®.

Le Groupe a choisi de renforcer à Strasbourg son outil industriel de fabrication de tests rapides et de biologie moléculaire dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Il bénéficiera à ce titre d’une subvention de 1,2 M€ pour accompagner ce projet.

Sur le plan géographique BIOSYNEX va continuer à développer ses initiatives à l’international. Les zones prioritaires sont l’Europe, l’Amérique Latine où le Groupe a déjà entamé des efforts de prospection sur ses activités historiques et l’Afrique. BIOSYNEX bénéficie d’une excellente image à l’étranger qui s’est accrue en 2020 grâce à la visibilité procurée par les succès de ses offres Covid-19. Sur les prochaines années, BIOSYNEX prévoit que l’export devienne la première zone de croissance du Groupe.

Enfin BIOSYNEX poursuit son activité de veille visant à acquérir de nouvelles technologies principalement en lecteurs automatiques de tests rapides et biologie moléculaire soit sous forme de partenariat stratégique soit sous forme d’acquisition directe. Avec une structure financière très solide, le Groupe positionne la croissance externe comme un moyen privilégié d’accélérer sa croissance.

« L’exercice 2020 a été extraordinaire pour BIOSYNEX à plus d’un titre. La demande considérable en moyens de diagnostic Covid-19 a obligé le management et l’ensemble de nos collaborateurs à se surpasser et innover pour faire face à ce gigantesque défi. Je veux au nom du Conseil d’Administration leur adresser nos sincères félicitations Au-delà de l’effet « Produits nouveaux » né de la pandémie, c’est toute une organisation qu’il a fallu repenser et adapter à la croissance forte et rapide de la demande. Celle-ci va assurément rester soutenue en 2021 et BIOSYNEX sera de nouveau au rendez-vous pour offrir son savoir-faire et son expertise au service de la médecine de demain », commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines communications :

Réunion SFAF par conference call le vendredi 26 mars 2021 à 11h30

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 le 15 avril 2021, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

