COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 31 mars 2021 - 18h30

BIOSYNEX va accélérer le déploiement de ses autotests antigéniques SARS-CoV-2 en Europe suite aux autorisations obtenues dans 4 pays de l'Union Européenne

BIOSYNEX annonce avoir obtenu la dérogation dans 4 pays européens (Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas) pour ses autotests antigéniques SARS-CoV-2 en cours de marquage CE.

BIOSYNEX, entreprise leader dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR), a franchi une nouvelle étape stratégique dans la prévention de la pandémie Covid-19 avec l'autorisation de diffuser ses autotests rapides dans 4 états européens majeurs.

En France, BIOSYNEX est le seul acteur avec un second laboratoire à être référencé sur le site du ministère de la santé.

Comme précédemment indiqué, ces autotests très attendus par le grand public accompagneront le retour à une vie sociale plus ouverte en permettant à chacun de connaître facilement et rapidement l'existence ou non d'une contamination.

BIOSYNEX anticipe une très forte demande pour ces nouveaux autotests et s'est déjà mis en ordre de marche pour assurer leur diffusion européenne depuis le site de Strasbourg. Le recrutement et la formation de plusieurs centaines de personnes ont déjà commencé afin de faire rapidement monter les capacités de production.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2021, le 15 avril 2021, après Bourse.

propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

