Biosynex : 2021 - Poursuite de l'essor des ventes au 1er semestre 2021

BIOSYNEX anticipe dans les prochains trimestres une baisse de la demande sur ses tests SARS-CoV-2 en raison de la montée en puissance de la couverture vaccinale dans les pays développés. A court terme, cette décroissance sera toutefois tempérée par la progression du variant Delta du virus et la demande croissante provenant des pays émergents (en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique). Le Groupe a entamé depuis quelques mois des actions commerciales sur ces zones géographiques très concurrentielles.

Avec l'extension du Pass sanitaire en Europe qui devrait accroître la demande de tests PCR et antigènes pour les non vaccinés, BIOSYNEX enregistre une recrudescence ponctuelle de la demande des pharmacies et des laboratoires depuis le début du second semestre.

Au-delà des effets conjoncturels et exceptionnels de la pandémie, BIOSYNEX réitère sa confiance dans sa capacité à réaliser une croissance pérenne et rentable dans les prochaines années. La crise sanitaire actuelle a mis en évidence l'intérêt majeur des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) dans les différents systèmes de soins et a confirmé l'ancrage de BIOSYNEX dans la Biologie Décentralisée.

Aux côtés des professionnels de santé, biologistes, médecins et pharmaciens, BIOSYNEX se positionne comme un partenaire de référence dans l'utilisation des TDR et la promotion d'une médecine de proximité. La dynamique engendrée par la pandémie va contribuer à une diffusion plus large des Tests de Diagnostic Rapide appliqués à de nombreuses autres pathologies.

La prise de participation dans la société américaine ProciseDx et l'acquisition de la société AVALUN vont permettre à BIOSYNEX de diversifier son offre et devenir un acteur de référence dans la biologie délocalisée.

D'autres projets de croissance externe et de partenariats stratégiques sont à l'étude afin de préparer au mieux l'après Covid-19.

Au vu de la forte augmentation de l'activité en 2021, BIOSYNEX confirme son objectif de forte augmentation de ses indicateurs de rentabilité sur la totalité de l'exercice.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 14 octobre 2021, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

