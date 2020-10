Biosynex : Forte croissance des résultats semestriels 2020 - Objectif de 100 M de chiffre d'affaires en 2020

Communiqué de presse Strasbourg, le 20 octobre 2020, 18 h 00 FORTE CROISSANCE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2020 Chiffre d'affaires S1 2020 multiplié par 2,5 : 44,1 M€

Excédent brut d'exploitation S1 2020 : 11,8 M€ OBJECTIF DE 100 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 Activité au T3 2020 multipliée par 3,6

Activité 9 mois 2020 : 72,2 M€ (x2,8) Le Conseil d'Administration réuni le 20 octobre 2020 sous la présidence de Monsieur Larry Abensur a arrêté les comptes semestriels consolidés de 2020. Il s'agit d'une première consolidation (BIOSYNEX SA et BIOSYNEX SWISS), les comptes de BIOSYNEX SWISS étant non significatifs en 2019. En M€ 30 juin 30 juin Variation 2020* 2019** Chiffre d'affaires 44,1 17,5 X 2,5 Marge brute globale 23,8 9,2 Charges externes (4,6) (3,8) Frais de personnel (6,9) (4,1) Impôts et taxes (0,5) (0,3) Excédent brut d'exploitation 11,8 1,1 X 10,8 Résultat d'exploitation 8,6 0,7 Résultat exceptionnel (0,4) (0,1) Impôt sur les bénéfices (2,0) 0,1 Résultat net 6,2 0,6 X 10,2 *chiffres consolidés et audités. Les procédures de revue ont été réalisées et l'émission du rapport est en cours d'émission **chiffres non audités BIOSYNEX SA, la contribution de BIOSYNEX SWISS étant non significative à fin juin 2019 Accélération de l'activité portée par la dynamique des tests COVID-19, de la thermométrie et bonne résistance des produits non COVID -19 (+3,6% en organique) Au 1er semestre 2020, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires de 44,1 M€, 2,5 fois supérieur à celui de la même période sur 2019. Ce chiffre d'affaires est composé pour moitié (22,5 M€) de ventes liées la COVID-19 (thermométrie et tests de diagnostic COVID-19). Malgré un contexte difficile lié au confinement, les ventes traditionnelles affichent une croissance de 20,4% (3,6% en proforma après retraitement de l'effet périmètre lié à l'acquisition de l'activité de santé familiale de VISIOMED GROUP). Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) enregistre un chiffre d'affaires de 22,1 M€ (+110%) grâce à la dynamique des ventes de produits de prévention de la COVID-19 en particulier en thermométrie. Le segment Professionnel affiche un triplement de son activité à 22 M€, avec le fort 1

Communiqué de presse Strasbourg, le 20 octobre 2020, 18 h 00 développement des tests sérologiques COVID-19 BSS qui représentent à eux seuls un montant de 13,4 M€ au 1er semestre 2020. Forte amélioration de la rentabilité Le Groupe a veillé à maîtriser ses charges et à gérer sur le plan opérationnel la forte croissance de son activité. Le taux de marge brute globale ressort proche de 53%, soit un niveau comparable à celui du 1er semestre 2019, en raison d'un chiffre d'affaires bien équilibré entre distribution et produits fabriqués par BIOSYNEX. La hausse des charges opérationnelles a été contrôlée avec une augmentation des frais de personnel de 69%, liée à la croissance des effectifs (+35 salariés sur la période, principalement dans la sphère commerciale) ainsi qu'à l'impact de la participation, et des charges externes de 21% qu'il convient de mettre en parallèle avec la forte appréciation du chiffre d'affaires (+152%). En conséquence, l'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 11,8 M€ vs. 1,1 M€ au 1er semestre 2019 et ressort à 26,8% du chiffre d'affaires contre 6,2% au 30 juin 2019. Après comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions, notamment sur les stocks ainsi que des autres produits et charges de gestion courante, le résultat d'exploitation atteint 8,6 M€, soit une multiplication par 13 par rapport au 1er semestre de l'année dernière. Après enregistrement des éléments exceptionnels et de l'IS, le résultat net ressort à 6,2 M€ contre 0,6 M€ au 1er semestre 2019. Une structure bilancielle renforcée et saine Au 30 juin 2020, le Groupe enregistre des fonds propres consolidés de 41,0 M€, en augmentation de 34,3% par rapport aux comptes consolidés comparatifs au 31 décembre 2019. La trésorerie brute s'est fortement appréciée à 11,1 M€. En conséquence, l'endettement net est réduit à 1,8 M€ contre 7,5 M€ à la fin de l'exercice précédent (hors retraitement des locations financement). Il représente 4,4% des capitaux propres consolidés au 30 juin 2020 contre 24,6% au 31 décembre 2019. Une activité au 3ème trimestre 2020 qui amplifie la trajectoire haussière Chiffre d'affaires en M€ T3 T3 Variation Données non auditées 2020 2019 France 23,5 5,4 +338% Dont grand public 15,2 3,6 +321% Dont professionnel 8,3 1,8 +373% Export 4,5 2,5 +83% Dont grand public 0,9 0,6 +47% Dont professionnel 3,6 1,9 +95% Total CA consolidé T3 2020 28,0 7,8 +257% BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 de 28,0 M€, multiplié par 3,6 par rapport la même période de l'exercice précédent et sur les 9 premiers mois de 2020 de 72,2 M€ en hausse de 179%. Le Groupe a connu une forte accélération de son activité due au décollage de ses ventes de tests PCR dans le circuit professionnel et à la poursuite de la progression des produits grand public comme le ThermoFlash ®. 2

Communiqué de presse Strasbourg, le 20 octobre 2020, 18 h 00 Perspectives très favorables BIOSYNEX anticipe pour l'ensemble du 2ème semestre la poursuite d'une bonne dynamique commerciale sur toutes ses gammes de produits. Commercialisation du test Antigène COVID-19 : L'activité bénéficiera d'une accélération du développement de la Pharmacie en France notamment suite l'arrêté du 16 octobre 2020 autorisant l'utilisation des tests TROD COVID-19 Antigène en officine. Le

TROD COVID-19 Antigène de BIOSYNEX, qui s'est classé parmi les 3 tests les plus performants lors d'une étude réalisée par l'APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris ), ouvre également des perspectives de ventes significatives chez le médecin et en médecine du travail dans le cadre de dépistages individuels. La mise en place d'opérations de dépistage à large échelle par tests antigéniques réalisés hors des laboratoires d'analyses est également prévue dans l'arrêté du 16 octobre, ce qui ouvre l'accès à de nouveaux marchés à forte volumétrie. Lancement de tests PCR COVID-19 et virus respiratoires : Par ailleurs, les kits PCR de diagnostic du SARS-CoV-2 et des virus respiratoires hivernaux, issus de la recherche BIOSYNEX et entièrement fabriqués sur le site d'Illkirch, seront disponibles courant novembre 2020, avec des débouchés prometteurs vers des marchés à forte valeur ajoutée en France et à l'export. Les techniques PCR seront également appelées à connaître un fort développement dans de nombreuses applications hors COVID-19. A cet égard, BIOSYNEX dispose déjà d'un pipeline de nouveaux tests PCR avec des premières ventes prévues à partir de 2021. Poursuite de la dynamique à l'export : BIOSYNEX va poursuivre sa stratégie de développement à l'export sous l'impulsion d'une gamme COVID-19 complète (tests sérologiques, antigéniques et PCR) qui permettra la mise en place d'accords de distribution avec de nouveaux partenaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe. La prise de participation dans la société ProciseDx aux USA permettra de compléter l'offre avec un automate de biologie délocalisée « Point of Care » performant et contribuera au développement futur de BIOSYNEX. Perspectives de développement aux Etats-Unis : Sur le marché américain, BIOSYNEX collabore avec la société ProciseDx pour l'obtention d'un EUA (Emergency Use Authorization) de la Food & Drugs Administration (FDA) sur le test sérologique COVID-19. Une étude clinique pour validation du test à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt est en cours à l'Université de Davis, Californie. Cette étude qui doit se terminer fin octobre permettra à BIOSYNEX d'être l'une des premières sociétés à obtenir l'autorisation de la FDA pour utilisation sur sang capillaire et ainsi accéder au marché « Point of Care ». Sur le plan opérationnel, BIOSYNEX va augmenter ses capacités de production en France pour gagner en autonomie. Une surface de 1000 m2 supplémentaires, qui sera inaugurée au 4ème trimestre 2020, va ainsi être consacrée à la production de tests rapides, de kits PCR et de thermomètres digitaux. Pour faire face à cette croissance et notamment la hausse du BFR, BIOSYNEX a souscrit des prêts garantis par l'Etat (PGE) depuis le 1er juillet pour un montant de 4 M€. BIOSYNEX va également obtenir une subvention de 450 K€ de la part de la région Grand Est pour contribuer au financement des nouveaux investissements liés à la relocalisation d'une partie de la production. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, BIOSYNEX anticipe d'atteindre le cap de 100 M€ de chiffre d'affaires. 3

Communiqué de presse Strasbourg, le 20 octobre 2020, 18 h 00 Au 1 er semestre 2020, BIOSYNEX a été confrontée à des défis considérables qui ont été relevés avec les efforts, la réactivité et l'engagement de toutes ses équipes. Le 2 nd semestre s'ouvre sur une accélération encore plus forte de nos activités en pharmacie avec les tests antigéniques et le Thermoflash® ainsi qu'en laboratoires avec nos tests PCR, permettant de viser le cap de 100M€ de chiffre d'affaires dès 2020. La pandémie COVID-19 a révélé le besoin considérable en tests de diagnostic rapide et en produits de prévention et confirme les choix stratégiques de BIOSYNEX. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution à la lutte contre cette pandémie. Elle nous renforce encore plus dans nos convictions de développer les outils de la médecine de demain, qui s'appuieront sur le diagnostic rapide et la prévention », commente Larry Abensur, Président-DirecteurGénéral de BIOSYNEX. Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2020 : le 21 Janvier 2021, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.BIOSYNEX.com CONTACTS Julia Bridger Gilles Broquelet Larry Abensur Communication financière Listing Sponsor Président directeur-général +33 1 44 70 20 84 + 33 1 80 81 50 00 abensur@BIOSYNEX.com jbridger@elcorp.com gbroquelet@capvalue.fr 4

