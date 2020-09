Biosynex : Lancement de deux nouvelles gammes de tests antigenes rapides et tests PCR dédiées à la Covid-19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 8 septembre 2020 - 18h

LANCEMENT DE DEUX NOUVELLES GAMMES

DE TESTS ANTIGENES RAPIDES ET TESTS PCR DEDIEES

A LA COVID-19

Lancement prochain d'un test rapide de détection antigénique SARS-CoV-2 réalisable à partir d'un prélèvement nasopharyngés

BIOSYNEX prépare le lancement d'un nouveau test rapide de détection directe du virus SARS-CoV-2.

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS est un test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative d'antigènes du COVID-19. Réalisable en 15 minutes, sans instrumentation, directement à partir d'un prélèvement nasopharyngé.

Il permettra de fournir un résultat immédiat au patient prélevé. Un gain d'efficacité dans l'identification des personnes contagieuses est donc escompté par l'utilisation de ce test dans les pays qui appliquent une politique de dépistage de masse par PCR.

Le test BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS sera disponible dans les prochaines semaines et l'attente pour ce produit est déjà forte dans de nombreux pays.

Lancement de la gamme AMPLIQUICK® de tests PCR pour la détection du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 et des virus respiratoires hivernaux

BIOSYNEX annonce la sortie d'une nouvelle gamme de tests PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 et des principaux virus respiratoires responsables d'infections hivernales (virus de la grippe et virus respiratoire syncytial).

Ces produits sont issus de la recherche BIOSYNEX et seront entièrement fabriqués sur le site d'Illkirch. Il s'agit d'un lancement stratégique pour le Groupe car cette gamme de tests de biologie moléculaire est la première à être développée et fabriquée entièrement par BIOSYNEX.

Cette gamme AMPLIQUICK® se composera de deux kits d'amplification par RT-PCR :

- Un kit spécifiquement dédié à l'amplification et la détection de deux gènes du SARS-CoV-2,

- Un kit Triplex Respiratoire permettant la détection simultanée à partir d'un seul écouvillon nasopharyngé des virus SARS-CoV-2, grippes A et B et RSV.

Le kit multiplex est très attendu notamment en prévision de la saison hivernale de grippe pendant laquelle il sera essentiel de différencier une infection grippale d'une infection COVID-19. Le test multiplex permettra également de dépister les 3 principaux virus responsables d'infections respiratoires saisonnières.

Pour répondre à la demande croissante et augmenter la capacité et la vitesse de rendu des résultats, les kits RT -PCR AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 et Triplex Respiratoire seront présentés dans un format prêt à l'emploi. En complément, BIOSYNEX fournira un kit de recueil de l'échantillon permettant de réaliser l'amplification du génome des virus ciblés directement à partir de l'échantillon dilué sans nécessité de réaliser une extraction.

Dans le contexte de dépistage de masse actuel et de la saturation des laboratoires d'analyses médicales, la solution proposée par BIOSYNEX constitue une réponse majeure pour les laboratoires en leur offrant un gain de temps dans la réalisation des tests PCR avec la suppression de l'étape d'extraction. Cela permettra également aux laboratoires de s'affranchir de réactifs et d'instruments d'extraction dont certains sont actuellement en rupture de stock.

Les kits d'amplification proposés par BIOSYNEX pourront être utilisés sur des plateformes d'amplification ouvertes et seront donc accessibles à de nombreux laboratoires sans nécessité d'investissements conséquents en équipement. Cela permettra à BIOSYNEX de proposer une solution complète adaptée aux principaux thermocycleurs du marché, avec un flux de travail permettant de générer une centaine de résultats en moins de 2 heures.

Par ailleurs, la commercialisation directe par BIOSYNEX de cette gamme AMPLIQUICK® produite en France avec des capacités de production importante sécurisera le circuit logistique et l'approvisionnement des laboratoires dans des conditions très compétitives.

La validation clinique de ces kits a été réalisée grâce à la contribution de laboratoires d'analyses partenaires.

Les premiers kits AMPLIQUICK® seront livrés dès septembre 2020 et contribueront au chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice en cours.

D'autres projets de biologie moléculaire sont actuellement en cours de développement et marquent la volonté de BIOSYNEX de devenir un acteur intégré présent sur le segment de la biologie moléculaire en complément des tests rapides.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX déclare : « En complément de nos tests sérologiques, nous sommes très heureux de proposer ces nouveaux outils permettant de dépister une infection active par recherche directe du virus : La gamme PCR AMPLIQUICK® qui offre une solution simplifiée et économique, réalisable en grande série avec différenciation COVID-19 et grippe, ainsi que notre nouveau test rapide de détection antigénique encore plus rapide, plus simple et plus économique.

Ces deux types de tests permettront de répondre à la forte demande d'identification en première intention de personnes contagieuses. La maîtrise des technologies de test diagnostic rapide et de PCR positionne BIOSYNEX comme un acteur incontournable de la biologie de demain, désireux de contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie actuelle ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020, le 20 octobre 2020, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

