Biosynex : objectif de CA relevé pour 2020

Biosynex grimpe de 2% au lendemain d'un relèvement par le fournisseur de tests de diagnostic rapide de son objectif de chiffre d'affaires 2020 à entre 150 et 170 millions d'euros, contre 100 millions estimés en octobre dernier (et un CA de 34,2 millions en 2019).



La société confirme le succès des tests antigéniques auprès de tous les professionnels de santé ainsi qu'à l'export, le volume des tests livrés à fin novembre s'élevant à plus de cinq millions d'unités, et affiche sa confiance sur la poursuite de sa dynamique d'activité.



Biosynex souligne avoir obtenu le marquage CE pour son autotest sérologique Covid-19 et prévoit son lancement en pharmacie en Espagne, en Italie et en Belgique dès décembre 2020. A court/moyen terme, il est prévu une commercialisation plus générale en Europe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.