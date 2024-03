Biote Corp. exploite une entreprise de développement de la pratique dans le domaine de l'optimisation hormonale. La société fournit les éléments nécessaires pour permettre aux praticiens certifiés par Biote d'établir, de construire et de mettre en œuvre un programme conçu pour optimiser les niveaux d'hormones. La Méthode Biote de la Société est une plateforme complète de développement de la pratique qui fournit aux praticiens certifiés par Biote les composants spécifiquement développés pour les praticiens de l'espace d'optimisation hormonale : L'éducation, la formation et la certification de la Méthode Biote, le logiciel de gestion de la pratique, le logiciel de gestion des stocks, et l'information concernant les produits de traitement hormonal substitutif (THS) disponibles, ainsi que le soutien marketing numérique et sur le lieu de soins. Elle vend également une gamme complémentaire de compléments alimentaires sous la marque Biote. Le système d'aide à la décision clinique (CDS) exclusif de la méthode Biote aide les médecins à établir des dosages individualisés pour leurs patients.

