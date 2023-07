BIOTRICITY, INC. : HC Wainwright toujours positif

Biotricity Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur les solutions de surveillance des données biométriques. La société a développé sa technologie Bioflux MCT, composée d'un dispositif de surveillance et d'un logiciel de rapport ECG. Le dispositif Bioflux est composé d'une électrode humide et se porte sur un clip de ceinture autour de la taille. Le logiciel de rapport ECG Bioflux permet aux médecins et aux laboratoires de visualiser les données de l'électrocardiogramme (ECG) d'un patient à des fins de surveillance et de diagnostic. Le dispositif et le logiciel sont conformes aux normes de facturation de la télémétrie cardiaque mobile (MCT), aux dispositifs d'arythmie et aux alarmes, et nécessitent l'autorisation 510000, qui a été obtenue. L'appareil Bioflux a été développé, entre autres, avec une puce mobile GSM (Global System for Mobile Communications) pour une compatibilité avec les réseaux cellulaires mondiaux, un écran tactile à cristaux liquides (LCD) et une batterie longue durée pour une autonomie supplémentaire d'environ 48 heures.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés