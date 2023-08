Biotricity Inc. est une société de technologie médicale spécialisée dans la surveillance des données biométriques et les solutions de diagnostic. La société a développé sa technologie Bioflux, qui comprend un dispositif de surveillance et des composants logiciels. Le dispositif Bioflux est constitué d'une électrode humide portée sur un clip de ceinture autour de la taille. Le logiciel de rapport ECG Bioflux permet aux médecins et aux laboratoires de visualiser les données de l'électrocardiogramme (ECG) d'un patient à des fins de surveillance et de diagnostic. Sa plateforme Bioflux est dotée d'une puce cellulaire intégrée et d'un système d'exploitation embarqué en temps réel, ce qui permet à sa technologie d'être utilisée comme plateforme de l'internet des objets (IoT). L'entreprise a développé plusieurs technologies, notamment Biotres, Bioheart et Biocare. Biotres est une solution de Holter ECG qui répond aux limites des solutions existantes sur le marché du Holter. Bioheart est une solution de surveillance cardiaque personnelle destinée aux consommateurs. Biocare est une plateforme de gestion des maladies cardiaques pour la gestion des soins chroniques et la surveillance à distance des patients.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés