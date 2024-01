Bioventix plc est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'anticorps monoclonaux de haute affinité, avec pour objectif principal leur application dans le domaine du diagnostic clinique, notamment dans les immunodosages automatisés utilisés dans les analyses de sang. Elle a créé une technologie d'hybridomes de mouton pour produire des lignées cellulaires stables et productives qui sécrètent des anticorps monoclonaux de mouton (SMA) de très haute affinité. Ses FAbs recombinants sont modifiés pour permettre une conjugaison simple à des enzymes (HRP, AP) ou une biotinylation ou une association en tant que FAb2 dimérique. Elle propose à ses clients un portefeuille d'anticorps à usage commercial et à des fins de recherche et de développement pour le diagnostic ou le suivi d'un large éventail de pathologies, notamment les maladies cardiaques, le cancer, la fertilité, la fonction thyroïdienne et l'abus de drogues. Elle fournit des kits ELISA pour surveiller l'exposition humaine aux polluants industriels. Elle fournit des produits et des services d'anticorps aux sociétés de diagnostic clinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale