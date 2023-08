BioVie Inc. est une société en phase clinique. La société développe des thérapies médicamenteuses pour traiter des conditions débilitantes chroniques, y compris des maladies du foie, des troubles neurologiques et neurodégénératifs et certains cancers. Dans le domaine des maladies du foie, le candidat médicament orphelin de la société, BIV201 (terlipressine en perfusion continue), est développé comme une future option de traitement pour les patients souffrant d'ascite et d'autres complications potentiellement mortelles de la cirrhose du foie avancée causée par la stéatohépatite non alcoolique (NASH), l'hépatite et l'alcoolisme. La société est également engagée dans le développement de NE3107, un inhibiteur de la kinase extracellulaire à régulation unique (ERK) qui réduit sélectivement la neuroinflammation et la résistance à l'insuline. NE3107 est une petite molécule administrée par voie orale pour inhiber la résistance à l'insuline induite par l'inflammation et les cascades inflammatoires pathologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale