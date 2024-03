BioXcel Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial qui utilise des approches d'intelligence artificielle pour développer des médicaments transformateurs dans les domaines des neurosciences et de l'immuno-oncologie. Le produit commercial de la société, IGALMI (développé sous le nom de BXCL501), est une formulation brevetée de dexmedetomidine sous forme de film sublingual pour le traitement aigu de l'agitation associée à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires I ou II chez l'adulte. Le BXCL501 est également en cours de développement pour le traitement aigu de l'agitation associée à la maladie d'Alzheimer et comme traitement d'appoint du trouble dépressif majeur. La société développe également le BXCL502 comme traitement potentiel de l'agitation chronique dans la démence. Par l'intermédiaire de sa filiale OnkosXcel Therapeutics, LLC, la société développe le BXCL701, un activateur immunitaire inné oral expérimental qui est développé comme thérapie potentielle pour le traitement des formes agressives du cancer de la prostate, du cancer du pancréas et d'autres tumeurs solides et liquides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale