BioXcel Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments qui utilisent des approches d'intelligence artificielle (IA) pour développer des thérapies en neuroscience et en immuno-oncologie. Les deux programmes de développement clinique avancés de la société sont le BXCL501, une formulation sublinguale expérimentale en film mince, à dissolution orale, de l'agoniste des récepteurs adrénergiques dexmedetomidine (Dex), pour le traitement de l'agitation résultant de troubles neuropsychiatriques, et le BXCL701, un activateur immunitaire inné systémique expérimental, administré par voie orale, pour le traitement d'une forme rare de cancer de la prostate et de tumeurs solides avancées qui sont réfractaires ou naïves aux inhibiteurs de points de contrôle.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale