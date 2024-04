Bioxytran, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments thérapeutiques conçus pour traiter l'hypoxie chez l'homme. Le principal médicament candidat de la société, dont le nom de code est BXT-25, est une petite molécule transportant de l'oxygène, composée d'hémoglobine bovine stabilisée par un copolymère, dont l'application prévue est le traitement des conditions hypoxiques dans le cerveau à la suite d'un accident vasculaire cérébral. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Pharmalectin Inc. se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments thérapeutiques conçus pour traiter les maladies virales chez l'homme. Pharmalectin Inc. a développé une méthode visant à réduire la charge virale et à moduler le système immunitaire à l'aide d'un inhibiteur de la galectine. Son principal médicament candidat, appelé ProLectin-Rx, est un polysaccharide complexe dérivé de la pectine qui se lie à la galectine-1, un type de galectine, et en bloque l'activité.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale