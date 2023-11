BIR Financial Limited est une société de services financiers basée en Australie. La société opère par le biais de sa filiale à 100 % Pulse Markets Pty Ltd (Pulse Markets). Elle est engagée dans un seul secteur d'activité et géographique, à savoir la négociation de marchés de capitaux propres. L'activité principale de la Société est le développement des marchés de capitaux d'actions et des activités de courtage de Pulse Markets. Pulse Markets est une entreprise de services financiers diversifiés, qui fournit une gamme de services financiers à des clients particuliers, institutionnels, entreprises et privés. Ces services comprennent la négociation d'actions et de produits dérivés sur l'Australian Securities Exchange (ASX) et la mobilisation de capitaux propres. Pulse Markets exploite une filiale à part entière, Selecta Funds Management Pty Ltd.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières