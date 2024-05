Bird Construction Inc. est une entreprise de construction canadienne. L'entreprise opère d'un océan à l'autre et dessert divers marchés canadiens. L'entreprise offre une gamme complète de services de construction, allant de la construction de nouveaux bâtiments pour les marchés industriels, d'infrastructure et institutionnels, à la maintenance industrielle, aux services de réparation et d'exploitation, à la construction civile lourde et aux services de soutien minier, ainsi qu'à l'infrastructure verticale, y compris l'électricité, la mécanique et les métiers spécialisés. La société utilise diverses méthodes d'exécution des contrats, notamment la gestion de la construction, le coût majoré, l'exécution de projets intégrés (IPD), la conception-construction progressive, la somme stipulée, le prix unitaire, la conception-construction selon des spécifications standard, les projets de financement alternatif, la conception-construction complexe et les méthodes d'exécution des contrats de partenariat public-privé (PPP).

Secteur Construction et ingénierie