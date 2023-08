Bird Global, Inc. (Bird) est une entreprise de véhicules électriques. La société fournit des solutions de transport légères, telles que des scooters électriques et des vélos électriques, facilement disponibles à la location ou à la propriété dans le monde entier. La plateforme Bird de la société permet aux opérateurs indépendants de gérer leur propre flotte d'e-scooters partagés. Bird fournit des flottes de véhicules microélectriques partagés à des utilisateurs dans plus de 350 villes du monde entier et propose ses produits à la vente sur www.bird.co et par l'intermédiaire de détaillants et de partenaires de distribution. Bird s'associe étroitement avec les villes dans lesquelles elle opère pour offrir une option de transport aux personnes qui y vivent et travaillent. Les véhicules de la société comprennent Xiaomi M365, BirdZero, BirdOne, BirdTwo et BirdThree.

Secteur Produits de récréation