Bird étend son programme Smart Bikeshare, et lance son intégration avec le fournisseur de vélos publics en libre-service, de Lisbonne

L’intégration avec le réseau de location de vélos Gira, à Lisbonne, ajoutée aux lancements récents dans la ville marque la position de chef de file, de Bird au Portugal

Bird Global, Inc. (NYSE : BRDS), un leader du transport électrique respectueux de l’environnement, a annoncé aujourd’hui son intégration avec le service de vélos publics de Lisbonne, Gira. Disponibles dès aujourd’hui dans le cadre du programme d’intégration, Smart Bikeshare de Bird, et d’un partenariat public-privé, les vélos électriques en location, de Gira sont visibles dans l’application Bird, pour encourager un changement généralisé des modes de locomotion, en faveur d’un transport respectueux de l’environnement, tout en réduisant la dépendance envers l’utilisation des véhicules émetteurs de carbone, dans la capitale.

Gira est le tout dernier opérateur de vélos publics en libre-service à rejoindre Smart Bikeshare, un programme unique en son genre, proposé par Bird dont les vélos à assistance électrique sont mis à disposition en libre-service, tout en offrant des intégrations avec des fournisseurs locaux. Le programme est conçu pour compléter, et non remplacer, les programmes particulièrement appréciés de vélos publics en libre-service. Lisbonne rejoint ainsi un nombre croissant de villes européennes, dont Oslo, Bordeaux et Florence, ainsi que Los Angeles, Detroit et Austin aux États-Unis, autant de villes s’associant à Bird pour favoriser l’usage d’options de transport, respectueuses de l’environnement.

Le partenariat avec Gira renforce l’élan qu’a pris Bird dans tout le Portugal. Consolidant sa position de premier opérateur de microvéhicules électriques en libre-service dans le pays, la société a récemment lancé son service à Vila Franca de Xira. Cet évènement a marqué le 11e lancement de Bird dans la région. Dans le cadre de son expansion et son engagement au Portugal, Bird continue d’investir dans des relations à long terme avec des villes partenaires comme Lisbonne et Porto, où l’entreprise a récemment introduit une nouvelle flotte de trottinettes électriques Bird Three, à la pointe du secteur.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire équipe avec Gira dans le cadre de cette initiative qui élargit l’accès à des options de transport, propres à Lisbonne, et nous remercions la ville pour sa collaboration », a confié Brian Buccella, vice-président principal du département Partenariats gouvernementaux et Produits de consommation, chez Bird. « Le Portugal est en train de devenir rapidement un chef de file en Europe, pour ses initiatives en faveur des transports respectueux de l’environnement, et nous nous engageons à rester leur principal partenaire d’exploitation, en étoffant nos services et en apportant aux communautés partout dans le pays notre technologie la plus récente et la plus innovante. »

À propos de Bird

Bird est une entreprise de véhicules électriques, dont la mission est d’apporter aux communautés du monde entier des solutions de transport abordables et respectueuses de l’environnement, telles que des trottinettes et des vélos électriques. Fondée en 2017 par le pionnier des transports, Travis VanderZanden, Bird se développe rapidement. Aujourd’hui, l’entreprise fournit des flottes de véhicules microélectriques en libre-service aux usagers de plus de 350 villes à travers le monde, et propose également ses produits à l’achat sur www.bird.co ainsi que via des détaillants et partenaires de distribution, de premier plan. Bird travaille en étroite collaboration avec les villes dans lesquelles elle opère pour fournir des options de transport fiables et abordables aux personnes qui y vivent et y travaillent.

