Bird lance un vélo électrique à la pointe de la technologie au Royaume-Uni ; le Bird Bike vise à répondre à la demande croissante en termes d'e-mobilité personnelle

Conçu avec la plus haute précision, le vélo Bird Bike est désormais disponible exclusivement via Halfords

Bird Global, Inc. (NYSE : BRDS), un chef de file du transport électrique respectueux de l’environnement, a annoncé aujourd’hui la disponibilité dans l’ensemble du Royaume-Uni de son vélo électrique conçu sur mesure, le Bird Bike. Le Bird Bike est désormais disponible par l’intermédiaire de son partenaire de lancement exclusif, le plus grand détaillant de vélos du Royaume-Uni, Halfords, via le site birdbike.co.uk.

Bird brings its state-of-the-art electric BirdBike to the UK (Photo: Business Wire)

Le Bird Bike a été conçu par l’équipe interne d’ingénieurs spécialistes de l’aéronautique, de l’automobile et de la micromobilité de Bird pour une conduite douce et puissante. Parmi ses fonctionnalités de sécurité les meilleures de leur catégorie, il convient de citer un moteur de roue arrière Bafang de 250 W, une assistance de vitesse permettant d’atteindre 25 km/h, une batterie offrant jusqu’à 100 km d’autonomie, un groupe Shimano à 7 vitesses pour plus de puissance sur les pentes difficiles du Royaume-Uni, des éclairages LED intégrés et un guidon avec tableau de bord rétroéclairé. Disponible en trois coloris, Stealth Black (noir discret), Gravity Grey (gris gravité) et Starling Blue (bleu étourneau), le Bird Bike se connecte également via Bluetooth à l’application Bird pour des alarmes de sécurité et des commandes de batterie supplémentaires.

L’arrivée du Bird Bike s’inscrit dans l’air du temps au Royaume-Uni, puisque plus de 2,4 millions de recherches en ligne ont été effectuées l’an dernier pour « vélo électrique » et que près de 40 % des résidents britanniques affirment qu’ils feraient beaucoup plus de vélo s’ils en possédaient un. La demande pour les vélos électriques continue de monter en flèche, et l’on estime que le nombre total de ces vélos en circulation devrait atteindre les 300 millions dans le monde d’ici 2023, soit une augmentation de 50 % par rapport à 20191.

« Le Royaume-Uni investit massivement dans son infrastructure cyclable et les gens se tournent maintenant vers des véhicules micro-électriques pour remplacer leurs trajets alimentés à l’essence. Le Bird Bike offre non seulement aux cyclistes débutants et expérimentés le frisson de la conduite, mais également la sécurité et la technologie, synonymes de notre marque », a déclaré Brian Buccella, vice-président principal du département Partenariats gouvernementaux et Produits de consommation chez Bird. « Nous sommes incroyablement fiers de nous associer à Halfords pour lancer le Bird Bike au Royaume-Uni. Leur dévouement au transport électrique et à la prestation de services de haute qualité, à la fois en magasin et en ligne, s’aligne parfaitement avec nos valeurs chez Bird. »

Au prix de 1 999 GBP, le Bird Bike est disponible en deux modèles: le « cadre en A » classique, qui est disponible dès maintenant, et le « cadre en V » ouvert, qui devrait suivre cet été. Les commandes peuvent être passées via le site web de Halfords, et les équipes en magasin assembleront le vélo prêt à être récupéré.

« Nous sommes ravis d’être le partenaire de lancement exclusif du Bird Bike au Royaume-Uni, qui sera disponible en ligne chez Halfords », a déclaré Rebecca Blewitt, acheteuse de vélos électriques chez Halfords. « Le nouveau vélo est d’un design tellement innovant et nous avons hâte que nos clients puissent l’essayer ! »

Halfords est le plus grand fournisseur britannique de produits et de services automobiles et de cyclisme. Les clients qui achèteront un Bird Bike via Halfords pourront profiter d’un certain nombre d’avantages de service grâce au partenariat de lancement exclusif. Ils bénéficieront notamment des services de l’un des plus de 3 000 techniciens de Halfords qui prendra en charge l’assemblage du vélo pour les clients et lui feront passer des contrôles de sécurité pour s’assurer qu’il est prêt à rouler, le tout avec la possibilité de commander le vélo Bird Bike et de le faire livrer dans l’un des 404 magasins de Halfords.

Pour plus d’informations, consultez : https://birdbike.co.uk/

À propos du Bird Bike :

Dans le cadre de sa mission de permettre à tous d’accéder à des options de mobilité respectueuses de l’environnement, le vélo électrique grand public de Bird a été conçu sur mesure par l’équipe interne d’ingénieurs et de designers industriels primés de Bird qui a mis sur le marché la Bird Three, la trottinette électrique en libre-service la plus écologique de l’industrie. Conçues pour apporter plaisir, sécurité et fiabilité, les caractéristiques du Bird Bike sont les suivantes :

Vitesse maximale de l’assistance électrique de 25 km/h pour des trajets efficaces

de 25 km/h pour des trajets efficaces Moteur de roue arrière Bafang faisant des trajets quotidiens un jeu d’enfant

faisant des trajets quotidiens un jeu d’enfant Certification de sécurité et étanchéité IP65+ pour augmenter la sécurité et la sûreté

pour augmenter la sécurité et la sûreté Écran LCD facile à lire affichant la vitesse, la distance et la capacité de la batterie

affichant la vitesse, la distance et la capacité de la batterie Pneus anti-crevaison Kenda Kwick K Shield+ minimisant le risque de crevaison

minimisant le risque de crevaison Levier de vitesse Shimano à 7 vitesses et accélérateur RapidFire Plus offrant des changements de vitesse flexibles

offrant des changements de vitesse flexibles Éclairages LED haute visibilité intégrés garantissant une visibilité à 180° à toute heure du jour ou de la nuit

garantissant une visibilité à 180° à toute heure du jour ou de la nuit Batterie amovible de 346 Wh/36 V, alimentée par des cellules LG offrant jusqu’à 100 km d’autonomie électrique

offrant jusqu’à 100 km d’autonomie électrique Freins à disque Tektro à l’avant et à l’arrière pour une grande puissance de freinage

pour une grande puissance de freinage Hauteur de la selle entièrement réglable assurant le confort sur la route

assurant le confort sur la route Connectivité Bluetooth avec l’application Bird pour permettre aux propriétaires de Bird Bike d’allumer et d’éteindre facilement les phares de leur vélo, ainsi que d’afficher l’autonomie de la batterie et les kilomètres parcourus

Pour plus d’images, voir ici.

À propos de Bird

Bird est une entreprise de véhicules électriques, dont la mission est d’apporter aux communautés du monde entier des solutions de transport abordables et respectueuses de l’environnement, telles que des trottinettes et des vélos électriques. Fondée en 2017 par le pionnier des transports, Travis VanderZanden, Bird se développe rapidement. Aujourd’hui, l’entreprise fournit des flottes de véhicules microélectriques en libre-service aux usagers de plus de 350 villes à travers le monde, et propose également ses produits à l’achat sur www.bird.co ainsi que via des détaillants et partenaires de distribution de premier plan. Bird travaille en étroite collaboration avec les villes dans lesquelles elle opère pour fournir des options de transport fiables et abordables aux personnes qui y vivent et y travaillent.

1Pour l’ensemble des données, voir https://www.tredz.co.uk/research/e-bike-stats-2021

