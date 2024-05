Birkenstock Holding plc, anciennement Birkenstock Holding Limited, est la société mère ultime de Birkenstock Group B.V. & Co. KG et de ses filiales. Birkenstock est une marque mondiale qui a développé un portefeuille unisexe de produits à base de semelles plantaires, ancré par ses silhouettes emblématiques, les Madrid, Arizona, Boston, Gizeh et Mayari. La société fabrique et vend des produits à base de semelles, notamment des sandales, des silhouettes à bout fermé et d'autres produits, tels que des soins de la peau et des accessoires, pour la vie quotidienne, les loisirs et le travail. L'entreprise vend ses produits par le biais de deux canaux principaux : le commerce interentreprises (B2B) (comprenant les ventes réalisées auprès de réseaux de magasins tiers établis) et le commerce direct avec le consommateur (DTC) (comprenant les ventes réalisées dans les boutiques en ligne détenues au niveau mondial via le domaine Birkenstock.com et les ventes réalisées dans les magasins de détail Birkenstock). L'entreprise opère dans quatre segments basés sur ses centres régionaux : Les Amériques, l'Europe, l'Asie, le Pacifique Sud et l'Australie, ainsi que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde.

Secteur Chaussures