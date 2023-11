La valeur du jour à Wall Street - Birkenstock : des analystes partagés

Plusieurs brokers ont entamé le suivi de Birkenstock, le célèbre fabricant de sandales qui est entré en Bourse à New-York en octobre. Le prix d’introduction avait été fixé à 46 dollars. En bourse, l’action Birkenstock gagne 0,83% à 41,50 dollars même si plusieurs bureaux d’études sont neutres sur la valeur, jugeant qu’elle est bien valorisée. Il en est ainsi d’UBS, qui affiche un objectif de cours de 44 dollars, représentant un potentiel de hausse de 9%. Il considère que le fort potentiel de croissance est déjà bien pris en compte dans les cours.



Morgan Stanley est à Pondération en ligne avec un objectif de cours de 41 dollars. S'il reconnaît que la société possède un certain nombre d'attraits d'un point de vue financier, il juge également qu'ils sont intégrés dans la valorisation de l'action.



Dans le même camp, Bernstein fait remarquer que "les marques de chaussures se développent grâce à l'intérêt des consommateurs, grandissent, deviennent omniprésentes, puis disparaissent ou reviennent (rarement)". Pour l'analyste, la bonne nouvelle est que la notoriété de Birkenstock a augmenté au cours des dix dernières années et s'est accrue au cours des deux dernières. Selon lui, cette dynamique pourrait se prolonger.



Jefferies est pour sa part à l'Achat, ciblant 50 dollars. "Compte tenu de sa marque historique et de sa clientèle fidèle, nous pensons que la société est bien positionnée pour assurer une forte croissance de son chiffre d'affaires, maintenir son profil de marge attrayant et étendre son marché potentiel", explique l'intermédiaire.



JPMorgan affiche également une recommandation favorable et un objectif de cours de 48 dollars. Le bureau d'études considère l'objectif de croissance annuelle des revenus de la direction, de l'ordre de 15% à 20%, pour une marge d'Ebitda d'environ 30% (environ 10 points au-dessus des concurrents mondiaux du secteur de la chaussure), comme une hypothèse de base "prudente".