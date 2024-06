Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AS est une entreprise basée en Turquie qui fabrique des fils de coton, des tapis et des moquettes. Les fils fabriqués sont, entre autres, des fils cardés, des fils peignés, des fils à fibres libérées, des fils biologiques et des fils mélangés. Ces fils sont fabriqués en utilisant des mélanges de coton, de polyester, de polyamide, de viscose et de coton de bambou. La société opère par l'intermédiaire de subdivisions, notamment Birko Inc, Birko Koyunlu Inc, Birko Energy Inc et Koyunlu Tekstil Inc.

Secteur Textiles et Cuirs