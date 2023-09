Birla Cable Limited est un fabricant de câbles de télécommunications basé en Inde. L'entreprise est engagée dans la fabrication et la vente de câbles comprenant des câbles de télécommunications, d'autres types de fils et de câbles et autres. L'entreprise propose un portefeuille de câbles en cuivre et en fibre optique. Les produits de câbles à fibres optiques de la société comprennent des câbles non armés à tube central, des câbles non armés à gaine simple multitubulaire, des câbles non armés à gaine double multitubulaire, des câbles non armés à double couche multitubulaire, des câbles armés à ruban d'acier à tube central, des câbles armés à gaine simple multitubulaire et d'autres produits. Ses produits de câbles spécialisés comprennent le câble tactique armé de fils d'acier inoxydable, le câble fibre-antenne, le câble coaxial RG 6-75 OHM, le câble UTP CAT 5e à 4 paires, le câble FTP CAT 5e à 4 paires, le câble SFTP CAT 5e à 4 paires et d'autres encore. Ses accessoires de télécommunication en fibre optique comprennent les connecteurs en fibre optique de la série LC, les connecteurs en fibre optique de la série SC, les connecteurs en fibre optique de la série FC et ST, etc.

Secteur Equipements et composants électriques