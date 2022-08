Bisil Plast Limited annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2022 06/08/2022 | 07:59 Envoyer par e-mail :

Bisil Plast Limited a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2022. Pour le premier trimestre, la société a déclaré que le chiffre d'affaires était de 7,18 millions INR par rapport à 3,57 millions INR il y a un an. Le chiffre d'affaires était de 7,18 millions INR par rapport à 3,57 millions INR il y a un an. Le revenu net était de 0,144 million INR par rapport à une perte nette de 0,251 million INR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,003 INR, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,005 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,003 INR, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,005 INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action était de 0,003 INR, contre une perte de base par action de 0,005 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action était de 0,003 INR, contre une perte diluée par action de 0,005 INR l'année précédente.

