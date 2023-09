Urban Tea, Inc, anciennement Delta Technology Holdings Limited, est une société holding. La société est un fabricant de produits chimiques, qui fabrique et vend des composés organiques, notamment du para-chlorotoluène (PCT), de l'ortho-chlorotoluène (OCT), des produits en aval du PCT/OCT, de la résine de polyester insaturé (UPR), de l'acide maléique (MA) et d'autres produits chimiques dérivés, et distribue des produits chimiques fins et spécialisés aux marchés d'application finale, notamment l'automobile, la pharmacie, l'agrochimie, les teintures et les pigments, l'aérospatiale, les céramiques, le revêtement et l'impression, l'énergie propre et les additifs alimentaires. Les produits de la société sont le PCT/OCT et l'UPR. Les produits PCT/OCT ainsi que ses produits en aval peuvent être utilisés dans les industries de fabrication de produits pharmaceutiques, de pesticides, de teintures et de consommables. L'UPR est utilisé comme matériau de rénovation pour les salles de bains et les cuisines, comme matériau de fabrication pour les trains, les voitures, les avions et les navires, et comme matériau d'infrastructure, comme les tuyaux anti-collusion et les oléoducs et gazoducs.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire