Bit Digital, Inc. est une société holding. La société fournit une plateforme pour les actifs numériques et une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) dont le siège se trouve à New York. Ses activités d'extraction de bitcoins sont situées aux États-Unis, au Canada et en Islande. Le secteur d'activité de la société, Bit Digital AI, offre des services d'infrastructure pour les applications d'intelligence artificielle. Ses installations et sa plateforme minière sont exploitées dans le but premier d'accumuler des bitcoins, que l'entreprise peut vendre en monnaie fiduciaire de temps à autre, en fonction des conditions du marché et de la détermination par la direction de ses besoins de trésorerie. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Bit Digital U.S.A. Inc, une société du Delaware et son entité opérationnelle aux États-Unis ; Bit Digital Canada, Inc, son entité opérationnelle au Canada ; Bit Digital Singapore Pte Ltd, une société de Singapour, Bit Digital Hong Kong Limited et Bit Digital Strategies Limited, des sociétés de Hong Kong, et Bit Digital AI Inc.

