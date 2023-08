Bit Digital Inc, anciennement Golden Bull Ltd, constituée le 17 février 2017, est une société de portefeuille. La société est engagée dans l'exploitation minière de bitcoins par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive aux États-Unis, à Hong Kong et au Canada. Les opérations de minage de bitcoins de la Société hébergées par des fournisseurs tiers utilisent des ordinateurs spécialisés, appelés mineurs, pour générer des bitcoins une crypto-monnaie. Les installations minières et la plateforme minière de la société fonctionnent dans l'intention d'accumuler des bitcoins, qu'elle cherche à vendre contre de la monnaie fiduciaire de temps à autre en fonction des conditions du marché. L'entreprise compte environ 32 500 mineurs aux États-Unis, au Canada et en Chine. La société mène ses activités par le biais de Bit Digital Hong Kong Limited, une société de Hong Kong et une entité opérationnelle en Chine, Bit Digital U.S.A. Inc, une entité opérationnelle aux États-Unis, et Bit Digital Canada, Inc, une société du gouvernement de l'Alberta, Canada et une entité opérationnelle au Canada.